الاتحاد الإسباني يعلن عن الجهاز المعاون لفيرناندو هييرو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الجهاز المعاون لـ فيرناندو هييرو المدير الفني الجديد للماتادور خلفا للمدرب الإسباني لجوان لوبيتيجي بعدما تعاقد مع ريال مدريد دون إعلام الاتحاد الإسباني.





وسوف يعاون هييرو كل من كارلوس ماركينا لوبيز المدير الفني للفريق الثالث لإشبيلية وهذه هي المرة الثانية التي يكون فيها ضمن الجهاز الفني للاروخا بعدما توج معه بلقبي يورو 2008 وكأس العالم 2010.





ويتواجد أيضا في الجهاز الفني خوليان كاليرو فيرنانديز ليساعد هييرو، هذا بالإضافة لتعيين خوان كارلوس مارتينيز الذي سيتولى منصب المدرب في الجهاز المعاون.



