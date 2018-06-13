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أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 09:59 م
صدى البلد
محمد بدران - صلاح مهدى
حرص الإعلامى معتز الدمرداش، ومحمد الدسوقى رشدى، والكاتب محمود مسلم، والشيف شربينى، وشريف فؤاد، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، والإعلامية دعاء عامر، ومنى عراقي، والمخرج عماد الغول، وإيهاب جلال، وطارق صيام رئيس مجلس إدارة قناة النهار، وعمرو الفقى، ومحمد الجازوى نائب الرئيس التنفيذي لقناة النهار، في عزاء والد رجل الأعمال علاء الكحكى رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات النهار، المقام حاليًا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص عدد من الأسرة والأصدقاء، على استقبال واجب العزاء مع "الكحكى" أثناء دخولهم المسجد.

وتوفي والد رجل الأعمال علاء الكحكي مالك شبكة تليفزيون "النهار"، أمس وتم تشييع الجثمان من مسجد السيدة زينب ودفنه بمقابر الأسرة.
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور
أسامة الشيخ ومعتز الدمرداش في عزاء والد علاء الكحكي.. صور

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