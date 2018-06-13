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مملكة الحرمين تحصد عضوية المجلس الاقتصادى بالأمم المتحدة

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 10:07 م
صدى البلد
شيرين عادل
غردت الصفحة الرسمية للسفارة السعودية بالقاهرة عبر موقع "تويتر" للإعلان عن فوز مملكة الحرمين بعضوية المجلس الإقتصادى والإجتماعى بالأمم المتحدة .

وقالت " انتخاب #المملكة_العربية_السعودية لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC# بالأمم المتحدة ضمن 18 دولة للفترة من ٢٠١٩- ٢٠٢١م ".

يذكر أن الدول المشاركة تضمنت مصر ، السعودية ، الولايات المتحدة ، البرازيل ، أرمينيا ، أنجولا، كندا ، إثيوبيا ، إيران ، جاميكا، كينيا ، مالى ، أوكرانيا.

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