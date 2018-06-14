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اقتصاد

المالية: توفير موارد مالية كبيرة للدولة بفضل برنامج الإصلاح

الخميس 14/يونيو/2018 - 01:06 ص
عمرو الجارحي، وزير
عمرو الجارحي، وزير المالية
محمد يحيى
قال الدكتور عمرو الجارحي،وزير المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي عمل على توفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزر من هذا الوفر المالي لزيادة الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة.

وأضاف، أن توفير الموارد المالية أسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي التي ينتظر أن ترتفع بشكل متسارع خلال العشر سنوات المقبلة إلى جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة بشكل غير مسبوق.

وأكد الجارحي أن كل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الدعم الرئاسي القوى لخطط الإصلاح وما تتضمنه من إصلاحات هيكلية شملت العديد من أوجه الإنفاق العام إلى جانب إصلاحات ضريبية مهمة ساعدت على زيادة موارد الدولة السيادية، بحيث لا نستمر في الاعتماد على تمويل خطط التنمية بالعجز المالي.

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