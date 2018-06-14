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حسين أبو العطا: الموقف المصري من سوريا شديد الخصوصية.. وليست وراءه أي أغراض

الخميس 14/يونيو/2018 - 01:05 ص
الدكتور حسين أبوالعطا
الدكتور حسين أبوالعطا رئيس حزب مصر الثورة
معتز الخصوصى
أكد الدكتور حسين ابو العطا رئيس حزب مصر الثورة، تقديره التام للموقف المصري في سوريا، فهو موقف شديد الخصوصية وينطوي على أبعاد في غاية الأهمية في مقدمتها الحفاظ على سوريا الوطن والدولة والتصدي بقوة للارهاب والعصابات الإرهابية أيا كان مصدرها.

ونوه في بيان له، إن مصر ومنذ اندلاع الازمة السورية لم يكن لها أي غرض سوى وقف إطلاق النار والحفاظ على حياة الشعب السوري والحفاظ على الدولة السورية من التفكك بعكس كل من لعبوا على الساحة السورية سواء كانوا اطرافا عربية او اقليمية فقد عملوا على الاستفادة منها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل امس ستيفان دى ميستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء استعرض آخر مستجدات الأوضاع فى سوريا وجهود الأمم المتحدة للتوصل لتسوية سياسية للأزمة هناك، مشيرًا إلى تداعيات استمرارها.حيث أصبحت تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمى والدولي فضلًا عن آثارها الإنسانية الكارثية.

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