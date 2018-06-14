نائب رئيس النواب اللبناني: بعض المؤتمرات تستهدف توطين السوريين عبر شركات اقتصادية

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي ، إن بعض المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد لمساعدة النازحين السوريين في الأراضي اللبنانية، تستهدف في حقيقتها تمكينهم من البقاء داخل لبنان، وذلك عبر إنشاء شركات اقتصادية لهذا الغرض .





وأشار الفرزلي – في كلمة له خلال حفل تكريم له مساء الأربعاء – إلى أن قضية النازحين السورين هي "قضية مركزية" وأن عددا من المؤتمرات الدولية التي تعقد لتناول هذا الأمر، وآخرها مؤتمر بروكسل، تقوم باستدرار تعاطف المجتمع الدولي وإنشاء شركات بأرصدة مالية ضخمة تصل إلى 500 مليون دولار تحت عنوان مساعدتهم واستمرار بقاءهم في لبنان.





وأكد نائب رئيس مجلس النواب أن هذا الأمر يمثل وجها آخر من أوجه توطين النازحين السوريين في لبنان، بعد أن جرت عملية توطين الفلسطينيين.



