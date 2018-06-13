السعودية: روسيا المنافس الأصعب في المجموعة

أعرب المدير الفني للمنتخب السعودي خوان أنطونيو بيتزي، عن اعتقاده بأن المنتخب الروسي هو المنافس الأكثر صعوبة في المجموعة الأولى للمونديال.



وقال بيتزي - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء - "إن المنتخب الروسي هو المنافس الأكثر صعوبة في مجموعتنا، والمباراة الأولى هي أهم مباراة بالنسبة لنا في الوقت الراهن، ولا أفكر حاليا في المنافسين الآخرين، الخطوة الأولى مهمة جدا".



وأضاف: "أعتقد أن جميع المنتخبات في كأس العالم ستلعب تحت الضغط وليس روسيا فقط، ولكن نحن عازمون على تحقيق أفضل نتيجة، بالطبع سنلعب المباراة الافتتاحية مع البلد المضيف للبطولة، ولكن أعتقد أن ذلك لن يشكل ضغطا إضافيا على كلا الطرفين".



وسيواجه الأخضر السعودي منتخبي الأوروجواي ومصر، يومي 20 و25 من يونيو الجاري، ضمن مباريات المجموعة الأولى في الدور الأول للمونديال .