الإفراج عن الدفعة الثالثة من المعتقلين السياسيين في فنزويلا

أفرجت السلطات الفنزويلية أمس الأربعاء عن الدفعة الثالثة من المعتقلين السياسيين في إطار حملة قومية تهدف إلى تخفيف حدة التوتر على الساحة السياسية فى البلاد .

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن إطلاق حملة للحوار الوطني تشمل عدة خطوات من بينها الإفراج عن المعتقلين السياسيين من المعارضة، حيث أطلقت السلطات سراح 43 شخصا يمثلون الدفعة الثالثة من المفرج عنهم فى هذا الاطار.



