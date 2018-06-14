وزير الصناعة اللبناني يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة لحل الأزمات الاقتصادية

دعا وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن إلى الإسراع في تشكيل الحكومة ، وأن تكون "حكومة وحدة وطنية" خاصة في ضوء الكثير من الملفات والمشاكل التي تنتظرها وتحتاج الى حلول ، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية في البلاد وملف البطالة التي وصلت إلى نسب كبيرة في حاجة لتدخل عاجل وأزمة النازحين السوريين وتداعياتها على لبنان .



جاء ذلك في كلمة ألقاها "الحاج حسن" خلال حفل إفطار عقده حزب الله بمنطقة البقاع.



وأعرب وزير الصناعة عن أمله في أن يتم الاهتمام بصورة خاصة بالأوضاع الأمنية في البقاع بشكل عام، ومحافظة بعلبك – الهرمل بشكل خاص من جانب الحكومة المرتقبة .



وأشار إلى أهمية الاستعجال في الخطوات الإجرائية الخاصة باستخراج النفط والغاز وتصحيح علاقة لبنان الاقتصادية مع دول الجوار والدول الأجنبية، وتنفيذ الإصلاحات الإدارية والسياسية وحل أزمة الكهرباء.