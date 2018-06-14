بلغاريا تبلغ عن تفشٍ آخر لسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور

ذكرت الوكالة الوطنية لسلامة الغذاء في بلغاريا الأربعاء إن تفشيا لسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور امتد إلى مزرعة أخرى في شمال شرق البلاد.



وقالت الوكالة في بيان إن السلطات أقامت منطقة حماية قطرها 33 كيلومترا حول المزرعة في قرية دونتشيفو ومنعت بيع البيض ونقل الطيور المنزلية والبرية وغيرها من أنواع الطيور داخلها.



وأضافت "سيجري إعدام جميع الطيور المصابة والمخالطة لها في قاعتين بالمزرعة بطريقة إنسانية".



وكانت الوكالة أبلغت قبل أسبوعين عن تفش للفيروس في مزرعة للبط في قرية ستيفانوفو وقالت إنه سيجري إعدام الطيور في المزرعة.



وأبلغت بلغاريا عن عدد من حالات التفشي لإنفلونزا الطيور العام الماضي شمل بعضها سلالة (إتش5إن8) شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.