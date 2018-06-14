ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بلغاريا تبلغ عن تفشٍ آخر لسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:34 ص
إنفلونزا الطيور
إنفلونزا الطيور
رويترز
ذكرت الوكالة الوطنية لسلامة الغذاء في بلغاريا الأربعاء إن تفشيا لسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور امتد إلى مزرعة أخرى في شمال شرق البلاد.

وقالت الوكالة في بيان إن السلطات أقامت منطقة حماية قطرها 33 كيلومترا حول المزرعة في قرية دونتشيفو ومنعت بيع البيض ونقل الطيور المنزلية والبرية وغيرها من أنواع الطيور داخلها.

وأضافت "سيجري إعدام جميع الطيور المصابة والمخالطة لها في قاعتين بالمزرعة بطريقة إنسانية".

وكانت الوكالة أبلغت قبل أسبوعين عن تفش للفيروس في مزرعة للبط في قرية ستيفانوفو وقالت إنه سيجري إعدام الطيور في المزرعة.

وأبلغت بلغاريا عن عدد من حالات التفشي لإنفلونزا الطيور العام الماضي شمل بعضها سلالة (إتش5إن8) شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.

ترشيحاتنا

رسائل مؤثرة من ليفربول لـ محمد صلاح قبل مونديال روسيا 2018

شاهد.. بث مباشر للظهور الأول للفرنسي كارتيرون في الأهلي

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

أحمد موسى يعرض لقطات مصورة لضبط الرقابة الإدارية عملية سرقة البنزين .. فيديو

أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن حكومة مصطفى مدبولي.. فيديو

كأس العالم .. السعودية وروسيا فى افتتاح المونديال

تشجيع وخفة دم ..المصريون يدعمون المنتخب على هاشتاج روسيا 2018

سيجارة شيرين في نهار رمضان تحرق أسرتها.. والجيران يروون تفاصيل وفاة ربة الأسرة وابنتها.. صور

مران السعودية الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا .. فيديو

شاهد.. فيديو ترامب الذي أبهر كيم وأقنعه بالتخلي عن الأسلحة النووية

مصادر: نواب لـ 6 وزراء بالحكومة الجديدة

شاهد.. 400 طفل وفتيات يقدمون الخبز والملح الروسي في مران إنجلترا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

مران السعودية الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا .. فيديو

شاهد.. المران الختامي لمنتخب روسيا استعدادا لمواجهة السعودية

شاهد.. 400 طفل وفتيات يقدمون الخبز والملح الروسي في مران إنجلترا

بيع الألعاب النارية أون لاين .. نصائح لتجنب مخاطرها في العيد .. صور

فيديو

مشاهدة مباراة السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم .. بث مباشر
أحمد موسى: مصر داعم إقليمي لكأس العالم لأول مرة.. فيديو
عصام عبد الفتاح يشيد باستقبال دولة الشيشان لبعثة المنتخب المصري.. فيديو
تعرف على الدول العربية التي صوتت للمغرب في استضافة كأس العالم 2026.. فيديو
عبد الفتاح: محاولات مكثفة لحضور الجماهير مران المنتخب غدا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟