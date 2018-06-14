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اقتصاد

409 مليارات جنيه حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2017/16

الخميس 14/يونيو/2018 - 06:17 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيى
أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة ساهمت في زيادة حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2016-2017 إلى 409 مليارات جنيه بنسبة 107% عن المستهدف بزيادة قدرها 27.5 مليار جنيه وبنسبة 132% عن المماثل بزيادة قدرها 99 مليار جنيه. ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة الضرائب للعام المالى 2017/2018 468 مليار جنيه بنسبة 102% من المستهدف بزيادة 9.1 مليار جنيه.

وأشار إلى أن القطاعات شملت أيضا جانب الإيرادات الضريبية، حيث نجحت إصلاحات وزارة المالية في زيادة حصيلة ضرائب القيمة المضافة التي يتوقع ارتفاعها بنسبة 40% بنهاية العام المالي الحالي لتزيد نسبة الزيادة على 100% في عامين فقط، كما تم تحصيل 16.3 مليار جنيه من الضرائب المتنازع عليها بفضل قانون إنهاء المنازعات الذي نجح حتى الآن في حل 16.289 ألف نزاع ضريبي.

ولفت الجارحي إلى أن الإصلاحات الضريبية والتي شملت الانتقال إلى ضريبة على القيمة المضافة وإقرار قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتفعيل نظام التحصيل الإلكتروني للضريبة العقارية ظهرت آثارها أيضا في آخر موسم لتقديم الاقرارات الضريبية التي حققت زيادة في الحصيلة بنسبة 35% عن الموسم السابق لترتفع إلى 28.2 مليار جنيه.

وتوقع وزير المالية استمرار هذا التحسن في الأداء الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية خاصة في ظل ارتفاع رصيد استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية ليتخطى حاجز الـ 19.6 مليار دولار في مايو الماضي مقابل أقل من مليار دولار قبل نوفمبر 2016.

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