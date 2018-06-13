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فن

خالد يوسف لـ صدى البلد: جهات سيادية تدخلت لعرض كارما.. فيديو

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 11:32 م
صدى البلد
سمر سعد تصوير عز
قال المخرج خالد يوسف إنه حصل على ترخيص فيلم "كارما" من نحو شهرين، وتفاجأ بتليفون من د. خالد عبد الجليل رئيس الرقابة يخبره بأنه سيمنع الفيلم لمخالفته للشروط.

تحدّث خالد يوسف لـ"صدى البلد"، قائلاً إنه استنكر الأمر، وطالب خالد عبد الجليل بأن يشرح السبب في اتخاذ هذا القرار، إضافة إلى أنه يجب أن ينتظرنى لفترة وإلا القرار يكون باطلاً، ولم يستجب رئيس الرقابة ومنع الفيلم.

وأكمل "يوسف" أنه لجأ لجهات سيادية قبل اللجوء للقضاء؛ لأن مصر دولة مؤسسات وتمت الاستجابة سريعاً للأمر وسمح بعرض الفيلم من دون أى ضغوط، ووجدوا أن الفيلم ليس به أى شيء يمنع عرضه.

وأشار إلى أن وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، أخبرته أن الفيلم سيعرض دون أى حذف وهذا يؤكد أن مصر دولة مؤسسات.

وأكد "يوسف" أن الوقت الحالي، اختلف عن الماضى، وأصبحنا نعيش فى زمن الفضائيات المفتوحة، وإذا تمت مصادرة ومنع فيلم من السينمات، ستتم مشاهدته على الإنترنت بضعف الأرقام التى تشاهده فى السينمات.

ولفت "يوسف" إلى أن مصر لاتزال تتصدر السينما والقوة الناعمة هى التى تستطيع أن تحارب الإرهاب في مصر وكل الدول العربية.. وطالب "يوسف"، الدولة بأن تدعم السينما.

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