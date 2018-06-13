‎لأول مرة..اختيار مصر راعيا إقليميا لكأس العالم في روسيا 2018.. نواب البرلمان:فرصة جيدة للترويج للسياحة والاستثمار..وتطالب بفريق دعائى لاستغلال الحدث العالمى..ونائب:لابد من تنظيم ندوات ودعاية بالشوارع

برلماني: انفراجة في العلاقات السياحية مع روسيا بعد المونديال

نائب: اختيار مصر كراعٍ إقليمي لكأس العالم يروج للسياحة

برلماني يطالب الشركة المنظمة لكأس العالم لاستغلال اسم مصر بشكل جيد





أشاد عدد من أعضاء لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان باختيار مصر لتصبح راعيًا إقليميًا أفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة في روسيا، وأكدوا أن كأس العالم فى روسيا هو فرصة قوية لتواجد جنسيات كثيرة وستكون فرصة جيدة لهذه الدول للتعرف على مصر، بهدف الترويج للسياحة والاستثمار فى مصر، كما توقعوا حدوث انفراجة في مستقبل العلاقات السياحية بين مصر وروسيا عقب هذا الحدث، فى ظل أهمية السياحة الروسية بالنسبة لمصر والتي تمثل أكثر من 40% من السياح الذين يأتون إلى البلاد سنويًا.





قال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن "اختيار مصر لتصبح راعيًا إقليميًا أفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة في روسيا، إنجاز تاريخي لم تحظ به مصر من مقومات، الأمر الذي يؤكد ارتفاع مكانة مصر السياحة إقليميا وأفريقيا".





ودعا عبده في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، وزارة السياحة بقيادة رانيا المشاط إلى استغلال هذه الفرصة للترويج إلى السياحة المصرية خلال فترة كأس العالم ودعوة السياح الدول المشاركة في المونديال وعلى رأسها روسيا البلد المنظم، إلى القدوم إلى مصر ومشاهدة الآثار والأماكن التاريخية، مضيفا أن هذه الفرصة لا تتكرر كثيرا فمصر لم تصعد إلى كأس العالم منذ 1990.





وتوقع عضو لجنة السياحة، حدوث انفراجة في مستقبل العلاقات السياحية بين مصر وروسيا عقب هذا الحدث، مؤكدا على أهمية السياحة الروسية بالنسبة لمصر والتي تمثل أكثر من 40% من السياح الذين يأتون إلى البلاد سنويًا.





وأشاد النائب محمد عبد المقصود، وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان باختيار مصر كراعٍ إقليمي لكأس العالم في روسيا 2018، مشيرًا إلى أننا يجب أن نستغل حدثًا عالميًا لا يتكرّر إلا كل 4 سنوات، وذلك للترويج لمصر فى روسيا البلد المستضيف.





وأكد "عبدالمقصود" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن كأس العالم فى روسيا هو فرصة قوية لتواجد جنسيات كثيرة وستكون فرصة جيدة لهذه الدول للتعرف على مصر، بهدف الترويج للسياحة والاستثمار فى مصر.





وأشار وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إلى أن وزارة السياحة لديها خطة للترويج للسياحة فى مصر على هامش مشاركة المنتخب المصرى فى كأس العالم بروسيا، وذلك من خلال تنظيم ندوات ودعاية فى الشوارع للترويج للسياحة والاستثمار فى مصر، داعيًا أن يكون القائمون على الدعاية على درجة كبيرة من الاحتراف.





وقال النائب أحمد إدريس ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أنه لابد من الاستفادة من قرار "اختيار مصر لتصبح راعيا إقليميًا أفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة في روسيا ، وذلك من خلال قيام وزارة السياحة بعمل فريق دعائى لإستغلال هذا الحدث العالمى للترويج للسياحة فى مصر.





وأكد إدريس فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر هى أول دولة أفريقية يتم إختيارها راعيا إقليميًا أفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة في روسيا ، وبالتالى لابد من استغلال ذلك فى ظل وجود أعداد كبيرة من المشاهدين المحبين لكرة القدم داعيا وزارات السياحة والخارجية والشباب لدعم هذا الحدث العالمى وإظهاره بصورة مشرفة.





وطالب عضو لجنة لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان الشركة المنظمة لهذا الحدث العالمى باستغلال إسم مصر بشكل جيد ، وان يكون هناك بث مباشر لمباريات كأس العالم فى جميع القنوات.





وكانت قد وقعت حملة "مصر – اكتشف واستثمر" عقدًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتصبح راعيًا إقليميًا أفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة في روسيا، بهدف الترويج لمصر كوجهة للاستثمار العالمي، ولجذب المزيد من السائحين من كل أرجاء العالم.





وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة: "هذه أول بطولة كأس العالم يتأهل لها المنتخب المصري، منتخب الفراعنة منذ عام 1990" وتعتزم حملة وزارة السياحة استغلال هذه الفرصة العالمية لتبرز للعالم –بأسلوب أكثر حداثة– التنوع الثري والفريد للتجارب السياحية المختلفة التي تقدمها مصر لضيوفها.





وأضافت: "أن وزارة السياحة ستقيم مجموعة من الفعاليات في روسيا تزامنا مع بطولة كأس العالم التي ستستمر على مدى شهر، وستعرض على المشجعين والجمهور الرياضي الأكبر في العالم ما تمتلكه مصر الحديثة بطريقة جديدة وجذابة".



