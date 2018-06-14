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أخبار العالم

أمير الكويت يعزي رئيس الإمارات في استشهاد 4 عسكريين بعملية إعادة الأمل باليمن

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:36 ص
الشيخ صباح الأحمد
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أ ش أ
بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مساء الأربعاء برقية عزاء إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في استشهاد أربعة من العسكريين التابعين للقوات الإماراتية المشاركة في عملية (إعادة الأمل) لدعم الشرعية في اليمن.

وأعرب أمير الكويت - خلال برقية العزاء - عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلا المولى - تعالى - أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن ينزلهم منازل الشهداء.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، أعربا خلالهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما فى استشهاد أربعة من العسكريين الإماراتيين المشاركين في عملية (إعادة الأمل) لدعم الشرعية في اليمن.

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