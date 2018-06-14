أمير الكويت يعزي رئيس الإمارات في استشهاد 4 عسكريين بعملية إعادة الأمل باليمن

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مساء الأربعاء برقية عزاء إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في استشهاد أربعة من العسكريين التابعين للقوات الإماراتية المشاركة في عملية (إعادة الأمل) لدعم الشرعية في اليمن.





وأعرب أمير الكويت - خلال برقية العزاء - عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلا المولى - تعالى - أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن ينزلهم منازل الشهداء.



