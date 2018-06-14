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أخبار العالم

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: الحاجة لحماية الشعب الفلسطيني لا يزال أمرًا عاجلاً

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:35 ص
مندوب فلسطين لدى
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور
أ ش أ
قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن الحاجة لحماية الشعب الفلسطيني لايزال أمراً عاجلاً ولا يمكن التشكيك فيه، مشيراً إلى أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين تزداد شراهة.

وقال منصور - خلال الجلسة الطارئة للجمعية للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار عربي يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

"إننا لجأنا للجمعية العامة بعد فشل مجلس الأمن في التصرف وحل الأزمة بسبب حق النقض (الفيتو ) الذي استخدم في الأول من الشهر الجاري من جانب عضو دائم في المجلس والذي حال دون اعتماد مشروع القرار الذي قدمته دولة الكويت وأيده معظم أعضاء المجلس حيث كان يهدف القرار إلى اتخاذ تدابير تضمن سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي " ، مؤكدا أنه بعد التصويت المؤسف في مجلس الأمن صعد الاحتلال من اجراءاته. 

وشدد مندوب فلسطين على أن هذا الاحتلال العسكري الغاشم هو السبب الجذري في الأزمة الراهنة التي نواجهها.. مضيفًا: "لازلنا نثق في منظومة الأمم المتحدة لتأمين شعبنا ولا يمكن أن نلتزم الصمت في مواجهة أبشع الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بشكل متتالي ومستمر ضد شعبنا".

وتابع مندوب فلسطين: "نثق في أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستبقى في جانب الشعب الفلسطيني"، لافتًا إلى أن فلسطين ستواصل العمل على حماية الشعب من الاحتلال الإسرائيلي.

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