وحدات الغسيل الكلوى بكامل طاقتها أثناء فترة العيد بالدقهلية

صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية في تصريح له اليوم الأربعاء أن مديرية الصحة بالدقهلية قامت برفع درجة الاستعداد بكافة وحدات الغسيل الكلوي التابعة لها وعددها 29 مركزًا للغسيل الكلوى بمختلف المراكز والقرى بالمحافظة حيث سيستمر العمل بجميع الوحدات لتقديم الخدمة على مدار الساعة خلال فترة عيد الفطر المبارك.





وأكد وكيل الوزارة أن محافظة الدقهلية تعد من أكبر محافظات الجمهورية في قدرتها على خدمة أكبر عدد من المرضى حيث تتوفر بها أكثر من 800 ماكينة غسيل كلوي موزعة بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، حيث تم مؤخرًا خلال العام الجاري إضافة أكثر من 70 ماكينة غسيل كلوي جديدة بتكلفة تقدر بحوالي 14 مليون جنيه لخدمة مرضى الفشل الكلوي بالمحافظة والبالغ عددهم 2750 مريضاً فقط على مستوى المحافظة،





كما صرح بأن القدرة الاستيعابية لها تبلغ 3500 مريض وأن بذلك تم القضاء نهائيًا على قوائم الانتظار، كما توجد أماكن متاحة لاستيعاب الحالات الجدد، كما تم تطوير العديد من الوحدات المختلفة مثل بلقاس ، ميت غمر ، دماص ، سلامون ، شها ، اجا ، دكرنس ، طناح وتوسعة القدرة الاستيعابيه بها.





واضاف انه حرصا من مديرية الصحة بالدقهلية على رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى أثناء فترة احتفالات عيد الفطر المبارك فقد تم تزويد كافة الوحدات الأدوية الوريدية والأساسية والمستلزمات اللازمة من مرشحات ووصلات، حيث يقدر عدد المرضى الذين سوف تقدم لهم خدمة الغسيل الكلوى فى فترة عيد الفطر 2750 مريضاً بمتوسط عدد جلسات 4200 جلسة غسيل كلوى بتكلفة تقدر بحوالي 850 ألف جنيه.



