أحمد موسى: اختيار الملف الأمريكي لاستضافة كأس العالم به جانب سياسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المملكة المغربية كانت على استعداد تام لاستقبال كأس العالم 2026 موضحا أن المغرب دولة كبيرة ولديها حب للرياضة، وتمتلك ملاعب مميزة.



وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي »، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن اختيار الملف الأمريكي الثلاثي كان به جانب سياسي، مؤكدًا أن الرئيس الامريكى ترامب وجه تهديدا لبعض الدول منذ شهر تقريبًا من الآن وقال فى تصريحات له « احنا مقدمين ملف قوى لاستضافة كأس العالم 2026 وكيف تقوم دولة ندعمها بإعطاء صوتها لأحد غيرنا » .



وتابع ان وضع المغرب كان أفضل من الملف الثلاثي، لأنها تتمتع باستقرار امني، ولكن عندما تدخل السياسة بالرياضة يختلف الأمر.



وأشار موسى إلى ان صوت مصر كان للمملكة المغربية، وتمنى ان تتكرر هذه التجربة لكي تحصل على تنظيم كأس العالم.



وأوضح أن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن فوز الملف الأمريكي الثلاثي، الذي يجمع بين "الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك"، بتنظيم كأس العالم 2026.



وجرت عملية التصويت، بمشاركة الاتحادات الدولية للعبة، في العاصمة الروسية موسكو، خلال كونجرس فيفا 68 الذي يعقد عشية انطلاق منافسات مونديال 2018.



وفاز الملف الثلاثي الأمريكي بـ134 صوتًا، مقابل 65 صوتًا فقط للملف المغربي المنافس، فيما امتنع اتحاد واحد عن التصويت.

