ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى: اختيار الملف الأمريكي لاستضافة كأس العالم به جانب سياسي

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 11:16 م
صدى البلد
حازم عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المملكة المغربية كانت على استعداد تام لاستقبال كأس العالم 2026 موضحا أن المغرب دولة كبيرة ولديها حب للرياضة، وتمتلك ملاعب مميزة.

وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي »، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن اختيار الملف الأمريكي الثلاثي كان به جانب سياسي، مؤكدًا أن الرئيس الامريكى ترامب وجه تهديدا لبعض الدول منذ شهر تقريبًا من الآن وقال فى تصريحات له « احنا مقدمين ملف قوى لاستضافة كأس العالم 2026 وكيف تقوم دولة ندعمها بإعطاء صوتها لأحد غيرنا » .

وتابع ان وضع المغرب كان أفضل من الملف الثلاثي، لأنها تتمتع باستقرار امني، ولكن عندما تدخل السياسة بالرياضة يختلف الأمر.

وأشار موسى إلى ان صوت مصر كان للمملكة المغربية، وتمنى ان تتكرر هذه التجربة لكي تحصل على تنظيم كأس العالم.

وأوضح أن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن فوز الملف الأمريكي الثلاثي، الذي يجمع بين "الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك"، بتنظيم كأس العالم 2026.

وجرت عملية التصويت، بمشاركة الاتحادات الدولية للعبة، في العاصمة الروسية موسكو، خلال كونجرس فيفا 68 الذي يعقد عشية انطلاق منافسات مونديال 2018.

وفاز الملف الثلاثي الأمريكي بـ134 صوتًا، مقابل 65 صوتًا فقط للملف المغربي المنافس، فيما امتنع اتحاد واحد عن التصويت.

ترشيحاتنا

محمد صلاح بين أمهر 10 لاعبين في كأس العالم 2018

سيجارة شيرين في نهار رمضان تحرق أسرتها.. والجيران يروون تفاصيل وفاة ربة الأسرة وابنتها.. صور

الاتحاد الإسباني يعلن عن الجهاز المعاون لفيرناندو هييرو

أحمد موسى: تهديدات ترامب وراء خسارة المغرب تنظيم مونديال 2026

شاهد.. إسرائيل تنشر صور محمد صلاح وتلقبه بالبطل فى المونديال

مصادر: نواب لـ 6 وزراء بالحكومة الجديدة

كارتيرون: الأهلي لا يقل عن ريال مدريد أو برشلونة.. صور

بشار الأسد يوضح هدف الصفقة الأمريكية الإسرائيلية مع سوريا

أحمد موسى يعرض جدول مباريات كأس العالم المذاعة على التليفزيون المصري.. فيديو

المصري يكشف حقيقة رحيل حسام حسن عن الفريق ومفاوضات إيهاب جلال

ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية 20%

روسيا تحذر نسائها من إقامة علاقات مع الأجانب خلال كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 400 طفل وفتيات يقدمون الخبز والملح الروسي في مران إنجلترا

بيع الألعاب النارية أون لاين .. نصائح لتجنب مخاطرها في العيد .. صور

إطلالة جذابة لـ أروى جودة في حفل إفطار EAGLE FILMS.. صور

كواليس إنشاء ديكور طايع..المقابر الفرعونية نفذت في 20 يوما..صور

نجوم الفن والسياسة والإعلام في عزاء والد علاء وعمرو الكحكي .. صور

فيديو

عبد الفتاح: استقبال السيسي للمنتخب رفع الروح المعنوية للاعبين.. فيديو
سارة التونسي لـ صدى البلد: خالد يوسف راهن عليّ في فيلم كارما.. فيديو
عمرو سعد لـ صدى البلد: أجسد شخصية مسلم ومسيحي في فيلم كارما.. فيديو
شاهد.. تعليق أحمد موسى على فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم مونديال 2026
أحمد موسى يعرض جدول مباريات كأس العالم المذاعة على التليفزيون المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟