الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يغرم غلطة سراي لعدم امتثاله للقواعد المالية

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء غرامة مالية على غلطة سراي التركي قيمتها ستة ملايين يورو (7.07 مليون دولار) لعدم امتثاله لقواعد اللعب المالي النظيف للمؤسسة.





وذكرت لجنة الانضباط المالي للأندية في بيان نشره موقع الاتحاد الأوروبي للعبة على موقعه على الإنترنت "وفقًا للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي للعبة وغلطة سراي سيحتاج النادي للوصول لنقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات خلال فترة الرقابة والتي تنتهي في موسم 2021-2022".





وأضافت اللجنة ان غلطة سراي سيحتاج للإبلاغ عن أعلى عجز مالي يحققه في تقريره المالي السنوي لعام 2018. وسيكون أعلى عجز مالي مسموح له به هو 20 مليون يورو في 2019 و10 ملايين في 2020.





وسيضطر النادي لدفع تسعة ملايين يورو إضافية كغرامة في حال فشله في الالتزام بمتطلبات هذا الاتفاق.





وحقق غلطة سراي رقما قياسيا بتتويجه بلقب الدوري التركي للمرة 21 في تاريخه الشهر الماضي.





وقال الاتحاد الأوروبي للعبة إن بشكيطاش امتثل لكافة الأهداف التي وضعها الاتحاد المالية وفقا لتسوية سابقة لموسم 2017-2018.



