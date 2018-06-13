ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني يطالب وزارة السياحة بعمل فريق دعائي لاستغلال كأس العالم في الترويج لمصر

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 11:20 م
النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس ، عضو لجنة السياحة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أنه لابد من الاستفادة من قرار "اختيار مصر لتصبح راعيا إقليميًا أفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة في روسيا، وذلك من خلال قيام وزارة السياحة بعمل فريق دعائى لاستغلال هذا الحدث العالمى للترويج للسياحة فى مصر.

وأكد "إدريس" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر هى أول دولة أفريقية يتم اختيارها راعيا إقليميًا أفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة في روسيا ، وبالتالى لابد من استغلال ذلك فى ظل وجود أعداد كبيرة من المشاهدين المحبين لكرة القدم داعيا وزارات السياحة والخارجية والشباب لدعم هذا الحدث العالمى وإظهاره بصورة مشرفة.

وطالب عضو لجنة لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان الشركة المنظمة لهذا الحدث العالمى باستغلال اسم مصر بشكل جيد، وأن يكون هناك بث مباشر لمباريات كأس العالم فى جميع القنوات.

وكانت قد وقعت حملة "مصر – اكتشف واستثمر" عقدًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتصبح راعيًا إقليميًا أفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة في روسيا، بهدف الترويج لمصر كوجهة للاستثمار العالمي، ولجذب المزيد من السائحين من كل أرجاء العالم.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة: "هذه أول بطولة كأس العالم يتأهل لها المنتخب المصري، منتخب الفراعنة منذ عام 1990" وتعتزم حملة وزارة السياحة استغلال هذه الفرصة العالمية لتبرز للعالم –بأسلوب أكثر حداثة– التنوع الثري والفريد للتجارب السياحية المختلفة التي تقدمها مصر لضيوفها.

وأضافت: "أن وزارة السياحة ستقيم مجموعة من الفعاليات في روسيا تزامنا مع بطولة كأس العالم التي ستستمر على مدى شهر، وستعرض على المشجعين والجمهور الرياضي الأكبر في العالم ما تمتلكه مصر الحديثة بطريقة جديدة وجذابة".

ترشيحاتنا

كيف تتقدم بشكوى لهيئة الرقابة الإدارية عن وجود فساد ؟

كأس العالم .. السعودية وروسيا فى افتتاح المونديال

أحمد موسى: تهديدات ترامب وراء خسارة المغرب تنظيم مونديال 2026

موجة حارة تضرب البلاد فى أيام عيد الفطر

شوبير يكشف عن سبب إقالة الاتحاد الاسباني لمدير المنتخب

كأس العالم .. حازم إمام يختار حارس مرمى مصر وبديل محمد صلاح

شاهد.. مدرجات من دون سقف باستاد مباراة مصر وأوروجواي

شاهد.. إسرائيل تنشر صور محمد صلاح وتلقبه بالبطل فى المونديال

شوبير: كارتيرون سعيد لتدريب الأهلي.. فيديو

شوبير يعلن تشكيل المنتخب السعودي أمام روسيا في افتتاح المونديال

ابراهيم سعيد يواسي المغرب برسالة مؤثرة

موسى: مفاجآت في التشكيل الوزاري وزيادة في عدد السيدات.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 400 طفل وفتيات يقدمون الخبز والملح الروسي في مران إنجلترا

بيع الألعاب النارية أون لاين .. نصائح لتجنب مخاطرها في العيد .. صور

إطلالة جذابة لـ أروى جودة في حفل إفطار EAGLE FILMS.. صور

كواليس إنشاء ديكور طايع..المقابر الفرعونية نفذت في 20 يوما..صور

نجوم الفن والسياسة والإعلام في عزاء والد علاء وعمرو الكحكي .. صور

فيديو

عبد الفتاح: استقبال السيسي للمنتخب رفع الروح المعنوية للاعبين.. فيديو
سارة التونسي لـ صدى البلد: خالد يوسف راهن عليّ في فيلم كارما.. فيديو
عمرو سعد لـ صدى البلد: أجسد شخصية مسلم ومسيحي في فيلم كارما.. فيديو
شاهد.. تعليق أحمد موسى على فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم مونديال 2026
أحمد موسى يعرض جدول مباريات كأس العالم المذاعة على التليفزيون المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟