برلماني يطالب وزارة السياحة بعمل فريق دعائي لاستغلال كأس العالم في الترويج لمصر

قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أنه لابد من الاستفادة من قرار "اختيار مصر لتصبح راعيا إقليميًا أفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة في روسيا، وذلك من خلال قيام وزارة السياحة بعمل فريق دعائى لاستغلال هذا الحدث العالمى للترويج للسياحة فى مصر.





وأكد "إدريس" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر هى أول دولة أفريقية يتم اختيارها راعيا إقليميًا أفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة في روسيا ، وبالتالى لابد من استغلال ذلك فى ظل وجود أعداد كبيرة من المشاهدين المحبين لكرة القدم داعيا وزارات السياحة والخارجية والشباب لدعم هذا الحدث العالمى وإظهاره بصورة مشرفة.





وطالب عضو لجنة لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان الشركة المنظمة لهذا الحدث العالمى باستغلال اسم مصر بشكل جيد، وأن يكون هناك بث مباشر لمباريات كأس العالم فى جميع القنوات.





وكانت قد وقعت حملة "مصر – اكتشف واستثمر" عقدًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتصبح راعيًا إقليميًا أفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة في روسيا، بهدف الترويج لمصر كوجهة للاستثمار العالمي، ولجذب المزيد من السائحين من كل أرجاء العالم.





وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة: "هذه أول بطولة كأس العالم يتأهل لها المنتخب المصري، منتخب الفراعنة منذ عام 1990" وتعتزم حملة وزارة السياحة استغلال هذه الفرصة العالمية لتبرز للعالم –بأسلوب أكثر حداثة– التنوع الثري والفريد للتجارب السياحية المختلفة التي تقدمها مصر لضيوفها.



