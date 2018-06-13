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رياضة

شاهد.. مدرجات من دون سقف باستاد مباراة مصر وأوروجواي

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 11:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
يشاهد نحو 12 ألف مشجع في استاد ايكاترينبرج، منتخبي مصر وأوروجواي من دون سقف، خلال المباراة المنتظرة بين المنتخبين، التي ستقام بعد غد الجمعة، في افتتاح مشوارهما بكأس العالم 2018.

ويبلغ عدد مقاعد الاستاد نحو 35 ألف مقعد، إلا أنه وبسبب الزيادة المتوقعة لحضور المباراة، خصصت السلطات الروسية مدرجات منحدرة خلف المرميين وخارج المنطقة المغطاة من الاستاد.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مرانا ختاميا، غدًا الخميس، على ملعب المباراة على أن تعود البعثة إلى مدينة جروزني الشيشانية من جديد بعد المباراة.
شاهد.. مدرجات من دون سقف باستاد مباراة مصر وأوروجواي
شاهد.. مدرجات من دون سقف باستاد مباراة مصر وأوروجواي
شاهد.. مدرجات من دون سقف باستاد مباراة مصر وأوروجواي
شاهد.. مدرجات من دون سقف باستاد مباراة مصر وأوروجواي

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