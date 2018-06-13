أحمد موسى: تهديدات ترامب وراء خسارة المغرب تنظيم مونديال 2026

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك عددًا كبيرًا من الدول العربية لم تصوّت لصالح المغرب، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم بشأن تنظيم كأس العالم 2026.





وتابع "موسى" خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «ملف المغرب كان يستحق الفوز بالتنظيم»، مشيرًا إلى أنه في حالة تصويت جميع الدول الأفريقية كانت النتيجة ستختلف.



