أحمد موسى يعرض لقطات مصورة لضبط الرقابة الإدارية عملية سرقة البنزين .. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات مصورة لجهود هيئة الرقابة الإدارية، تبرز ضبط تشكيل عصابي من شركة الجمعية التعاونية للبترول وهيئة النقل العام.



ورصد التقرير، المذاع ببرنامج «على مسئوليتي» على فضائية «صدى البلد» عملية تحميل البنزين من الجمعية التعاونية للبترول، وتفريغه لدى أحد التجار، واستلام مستندات من موظف بهيئة النقل العام تفيد بتفريغ الشحنة في شاحنات هيئة النقل العام بالمخالفة للحقيقة.



وسجل التقرير المصور بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، لحظة ضبط المتهمين أثناء استلام مبلغ الرشوة مقابل تهريب البنزين، وتسليمه للتاجر.



