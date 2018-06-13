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شاهد.. تعليق أحمد موسى على فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم مونديال 2026

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 11:24 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
عمرو ممدوح
وجّه الإعلامي أحمد موسى، التحية للمغرب، على الملف الذي نافست به في التصويت على تنظيم كأس العالم 2026، قائلًا: «جهد متميز من المغرب وملف محترم، بنشكر المغرب ونقولهم حاولوا مرة ثانية».

وتابع "موسى" خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «التصويت لصالح الملف المشترك لكندا وأمريكا والمكسيك كان سياسيًا، وليس له علاقة بالكرة».

وأشار أحمد موسى إلى أن المغرب تقدّمت 4 مرات من قبل للحصول على حقوق تنظيم كأس العالم، متمنيًا تنظيم تونس والمغرب والجزائر ملفًا مشتركًا في المستقبل للفوز بتنظيم كأس العالم.

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