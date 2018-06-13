شاهد.. تعليق أحمد موسى على فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم مونديال 2026

وجّه الإعلامي أحمد موسى، التحية للمغرب، على الملف الذي نافست به في التصويت على تنظيم كأس العالم 2026، قائلًا: «جهد متميز من المغرب وملف محترم، بنشكر المغرب ونقولهم حاولوا مرة ثانية».





وتابع "موسى" خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «التصويت لصالح الملف المشترك لكندا وأمريكا والمكسيك كان سياسيًا، وليس له علاقة بالكرة».



