أمين الفتوى يوضح «هل استخدام الكيراتين أو البروتين للشعر ينقض الوضوء»

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب وصول الماء إلى الأعضاء أثناء الوضوء، وإذا كان على الأيدي يمنع ذلك فيجب إزالته.





وأضاف «ممدوح» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، في إجابته عن سؤال: «هل استخدام الكيراتين أو البروتين للشعر ينقض الوضوء؟»، أنه إذا كانت هذه المادة "الكراتين" تمنع وصول الماء إلى الشعر، فيجب إزالتها قبل الاغتسال.



