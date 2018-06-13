أمين الفتوى يوضح «هل استخدام الكيراتين أو البروتين للشعر ينقض الوضوء»

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب وصول الماء إلى الأعضاء أثناء الوضوء، وإذا كان على الأيدي يمنع ذلك فيجب إزالته.
وأضاف «ممدوح» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، في إجابته عن سؤال: «هل استخدام الكيراتين أو البروتين للشعر ينقض الوضوء؟»، أنه إذا كانت هذه المادة "الكراتين" تمنع وصول الماء إلى الشعر، فيجب إزالتها قبل الاغتسال.
وتابع: أما إن لم تمنع مادة "الكراتين" وصول الماء إلى الشعر فلا حرج في الغسل والوضوء مع وجودها، مستدلًا بما قاله الإمام النووي في كتابه [المجموع1/426]: «لو أذاب في شقوق رجليه شحمًا، أو شمعًا، أو عجينًا، أو خضبهما بحناء وبقي جرمه، لزمه إزالة عينه؛ لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوءه».