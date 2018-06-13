أحمد موسى يعرض جدول مباريات كأس العالم المذاعة على التليفزيون المصري.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، جدول مباريات كأس العالم التي ستتم إذاعتها على التليفزيون المصري الأرضي، وعلى رأس المباريات المذاعة، مباريات المنتخب الوطني.





وأضاف "موسى"، في برنامجه «على مسؤوليتي» المُذاع على فضائية «صدى البلد» أنه ستتم إذاعة مباراة الافتتاح غدًا الخميس، ما بين روسيا والسعودية، في تمام الساعة 5 مساء، ومباراة البرتغال وأسبانيا في تمام الساعة 8 مساء.



