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أحمد موسى يعرض جدول مباريات كأس العالم المذاعة على التليفزيون المصري.. فيديو

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 11:22 م
كأس العالم
كأس العالم
عمرو ممدوح
عرض الإعلامي أحمد موسى، جدول مباريات كأس العالم التي ستتم إذاعتها على التليفزيون المصري الأرضي، وعلى رأس المباريات المذاعة، مباريات المنتخب الوطني.

وأضاف "موسى"، في برنامجه «على مسؤوليتي» المُذاع على فضائية «صدى البلد» أنه ستتم إذاعة مباراة الافتتاح غدًا الخميس، ما بين روسيا والسعودية، في تمام الساعة 5 مساء، ومباراة البرتغال وأسبانيا في تمام الساعة 8 مساء.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه سنتم إذاعة مباراة ألمانيا والمكسيك، والبرازيل وسويسرا، والأرجنتين وكرواتيا، وألمانيا والسويد، واسبانيا والمغرب، والدنمارك وفرنسا، وبلجيكا وإنجلترا.

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