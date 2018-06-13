ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزيرة السياحة: 30 رحلة ذهبية للمشجعين بكأس العالم لزيارة مصر

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 11:30 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إننا نستثمر فرصة مشاركة المنتخب المصرى فى كأس العالم المنعقد فى روسيا حيث انه الأهم على الساحة.

وأعلنت الوزيرة خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة عن إطلاق مسابقة تحفيزية للمشجعين عبارة عن ٣٠ رحلة ذهبية للمقاصد السياحية المختلفة لمدة ٧ ايام  وذلك لمن يرفع عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات وصورا تحفيزية عن سياحة مصر.

أشارت إلى أنها عملت بجهد وتركيز ورؤية واضحة مع مجموعة عمل قوية، مؤكدة انه برغم تحديات العمل فقد حققنا نجاحا. 

ولفتت إلى أن الارقام السياحية أصبحت مبشرة وتأكيدا على ذلك أطلقت مؤسسة جلوبال بيانها ان مصر أكثر بلد فى افريقيا أمانا.  

ترشيحاتنا

كأس العالم..تعليق ناري من شوبير على إقالة لوبيتيجي

نصائح للتخلص من الجوع العاطفي

شوبير يعلن تشكيل المنتخب السعودي أمام روسيا في افتتاح المونديال

سيجارة شيرين في نهار رمضان تحرق أسرتها.. والجيران يروون تفاصيل وفاة ربة الأسرة وابنتها.. صور

رسائل مؤثرة من ليفربول لـ محمد صلاح قبل مونديال روسيا 2018

خالد يوسف لـ صدى البلد: جهات سيادية تدخلت لعرض كارما.. فيديو

تعليق ناري من احمد شوبير على خسارة المغرب تنظيم كأس العالم ..فيديو

إيقاف أستاذ بجامعة الأزهر عن العمل لانتمائه لطائفة شيعية

آخر تطورات عملية تحرير ميناء الحديدة

لاعبو منتخب مصر يشتكون من هذا الامر قبل مواجهة أوروجواي

المصري يكشف حقيقة رحيل حسام حسن عن الفريق ومفاوضات إيهاب جلال

بشار الأسد يوضح هدف الصفقة الأمريكية الإسرائيلية مع سوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 400 طفل وفتيات يقدمون الخبز والملح الروسي في مران إنجلترا

بيع الألعاب النارية أون لاين .. نصائح لتجنب مخاطرها في العيد .. صور

إطلالة جذابة لـ أروى جودة في حفل إفطار EAGLE FILMS.. صور

كواليس إنشاء ديكور طايع..المقابر الفرعونية نفذت في 20 يوما..صور

نجوم الفن والسياسة والإعلام في عزاء والد علاء وعمرو الكحكي .. صور

فيديو

عبد الفتاح: استقبال السيسي للمنتخب رفع الروح المعنوية للاعبين.. فيديو
سارة التونسي لـ صدى البلد: خالد يوسف راهن عليّ في فيلم كارما.. فيديو
عمرو سعد لـ صدى البلد: أجسد شخصية مسلم ومسيحي في فيلم كارما.. فيديو
شاهد.. تعليق أحمد موسى على فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم مونديال 2026
أحمد موسى يعرض جدول مباريات كأس العالم المذاعة على التليفزيون المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟