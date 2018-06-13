وزيرة السياحة: 30 رحلة ذهبية للمشجعين بكأس العالم لزيارة مصر

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إننا نستثمر فرصة مشاركة المنتخب المصرى فى كأس العالم المنعقد فى روسيا حيث انه الأهم على الساحة.



وأعلنت الوزيرة خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة عن إطلاق مسابقة تحفيزية للمشجعين عبارة عن ٣٠ رحلة ذهبية للمقاصد السياحية المختلفة لمدة ٧ ايام وذلك لمن يرفع عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات وصورا تحفيزية عن سياحة مصر.



أشارت إلى أنها عملت بجهد وتركيز ورؤية واضحة مع مجموعة عمل قوية، مؤكدة انه برغم تحديات العمل فقد حققنا نجاحا.



ولفتت إلى أن الارقام السياحية أصبحت مبشرة وتأكيدا على ذلك أطلقت مؤسسة جلوبال بيانها ان مصر أكثر بلد فى افريقيا أمانا.

