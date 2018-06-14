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رمضانيات

دار الإفتاء تستطلع هلال شوال اليوم

الخميس 14/يونيو/2018 - 06:17 ص
دار الافتاء .. هلال
دار الافتاء .. هلال شوال
محمد صبري عبد الرحيم
تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس اليوم الخميس، هلال شهر شوال لعام 1439 هجرية، من خلال لجانها الشرعية على مستوى الجمهورية، والتي تستخدم أحدث الأجهزة في إثبات رؤية الهلال.

وأكدت الإفتاء في بيان لها، أن دخول شهر شوال يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُسْتَطْلَع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، فإذا تمت رؤية الهلال فقد بدأ شهر شوال، وإذا لم تتم رؤيته فيجب إكمال شهر رمضان ثلاثين يومًا.

ونبهت على أن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكي يَنْفي ولا يُثْبِت، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

وأوضحت: «إذا نفى الحساب إمكان الرؤية فإنه لا تُقْبَل شهادة الشهود على رؤيته بحال، لأن الواقع الذي أثبته العلم الفلكي القطعي يُكَذِّبهم، وفي هذا جَمْعٌ بين الأخذ بالرؤية البصرية وبين الأخذ بالعلوم الصحيحة سواء التجريبية أو العقلية، وكلاهما أمرنا الشرع بالعمل به، وهو ما اتفقت عليه قرارات المجامع الفقهية الإسلامية».

وأعلن مركز الفلك في العديد من الدول العربية، أنه من المتوقع أن يكون يوم الجمعة 15 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك في معظم الدول العربية والعالمية.

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