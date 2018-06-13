رئيس هيئة تنشيط السياحة يكشف خطته الترويجية في كأس العالم

قال أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة إن ملياري مشجع يتابعون مباريات كأس العالم وهي فرصة تم الإعداد لها على مدار شهرين .



وتابع يوسف خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بأحد فنادق القاهرة بحضور وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط أن الدولة نجحت فى الحصول على موافقة الفيفا لتكون مصر راعيا إقليميا لكأس العالم بالإضافة إلى بعض الحقوق الرياضية.



وكشف رئيس هيئة تنشيط السياحة عن خطته لاستثمار كأس العالم عبر استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بالإضافة إلى الأنشطة التقليدية لتشجيع السائح على زيارة مصر.



وتابع فى إطار خطته أنه سيتم استطلاع تجارب السائحين واستغلالها لجذب مزيد من السائحين بالإضافة إلى دعوة قادة الرأى والمؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى الدول الرئيسية المصدرة للسياحة .



وحول الخطة التلفزيونية أعلن عن ضخ حملة إعلانية بالقنوات بعدة دول بالإضافة إلى استخدام شاشات العرض بالميادين الرئيسية بدول أوروبا أبرزها انجلترا ، اسبانيا ، المانيا ، بولندا .



كما تم استثمار حقوقنا فى كأس العالم لاستخدام اللوحات الاعلانية بـ ٦٤ مباراة للدعاية لمصر .



وأنهى رئيس الهيئة كلمته بأن حملته الاعلانية تعد من أهم الحملات السياحية خلال السنوات الأخيرة.