ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

المصريين الأحرار بالإسكندرية ينظم احتفالية لـ100 طفل يتيم ويوزع ملابس العيد

الخميس 14/يونيو/2018 - 03:00 ص
المصريين الأحرار
المصريين الأحرار ببني سويف يختتم فاعليات مسابقة تجويد القرآن
فريدة على و أمينة الدسوقى
نظم حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، احتفالية لـ100 طفل يتيم بالمحافظة، وذلك تحت رعاية النائب طارق السيد، والمهندس مايكل نبيل أمين التنظيم، وبحضور منى كيرلس الأمين المساعد، ورضا سعد مسئول لجنة خدمة المواطنين بالحزب، وعدد من قيادات وكوادر ومسئولى اللجان المتنوعة بالحزب وعدد من المجتمع المدنى، وعدد من أعضاء الحزب.

وقالت منى كيرلس، الأمين المساعد لأمانة الحزب، إن الاحتفالية تهدف إلى تفعيل دور الحزب في دور التكافل الاجتماعى وبناء الدولة المصرية من خلال التعاون والمشاركة المجتمعية.

ووزع أعضاء الحزب ملابس العيد والهدايا على الأطفال مما ساهم فى إدخال البهجة والسرور على هؤلاء الأطفال.

فيما اختتم حزب المصريين الأحرار بأمانة بني سويف، فعاليات مسابقة «مواهب تجويد القرآن»، وشارك فيها ٤٥ متسابقًا تتراوح أعمارهم من ٧ سنوات وحتي ٢٠ سنة.

وذلك تحت رعاية وحضور الدكتورة منى عبد الله أمين الحزب ببني سويف، كما ضمت لجنة التحكيم بين المتسابقين الشيخ عادل حيدر رئيس المساجد بمديرية أوقاف بني سويف، والشيخ حسن محمد حسن إمام وخطيب مسجد القاضي، الشيخ علاء محمد نبيل مدرب صوتيات.

وأجريت المسابقة على ثلاثة مستويات، الاول بين حفظة القرآن كاملا، والثاني لحفظة نصف القرآن، والثالث حفظة ربع القرآن، تم الاختبار والتقييم في التجويد والقراءة السليمة.

وقالت مني عبد الله، إن الاختبار والتقييم أسفر عن الفائزين بالجوائز وحصل المتسابق مصطفى محمد حسين علي المركز الأول في التجويد حفظ القرآن كاملا، عبدالله سيد عبدالله المركز الثاني في التجويد حفظ نصف القرآن، ووئام الشريف محمد ناظم المركز الثالث في التجويد حفظ ربع القرآن.

وأضافت أمين الحزب ببني سويف، ان الامانة تجهز لإحتفالية تسليم الجوائز للفائزين و شهادات تقدير لجميع الطلبه المشاركين بالمسابقه تقدير لجهدهم وإلتزامهم ودعمهم للمزيد من التميز في تلك الموهبه.

وأعربت عن شكرها للجنة التحكيم وايضا عزه القط مدير مركز الموهوبين بإدارة بني سويف التعليمية وصبحي فؤاد مدير مدرسة أبوسليم الإعدادية وجميع أعضاء الحزب الذين قاموا بالجهد لإخراج المسابقة بصورة جيدة.
المصريين الأحرار بالإسكندرية ينظم احتفالية لـ100 طفل يتيم ويوزع ملابس العيد
المصريين الأحرار بالإسكندرية ينظم احتفالية لـ100 طفل يتيم ويوزع ملابس العيد
المصريين الأحرار بالإسكندرية ينظم احتفالية لـ100 طفل يتيم ويوزع ملابس العيد
المصريين الأحرار بالإسكندرية ينظم احتفالية لـ100 طفل يتيم ويوزع ملابس العيد

ترشيحاتنا

إيران تعترف بتورطها في هجمات الـ 11 من سبتمبر

محمد صلاح جاهز لمباراة أوروجواي

شاهد.. فيديو ترامب الذي أبهر كيم وأقنعه بالتخلي عن الأسلحة النووية

ليندمان: لم أبتعد عن الأهلي منذ رحيلي.. وسعيد بعودتي مرة أخرى

شاشات عملاقة في شوارع السعودية لمشاهدة أولى مباريات كأس العالم.. صور

تعرف على الدول العربية التي صوتت للمغرب في استضافة كأس العالم 2026.. فيديو

جماهير أمريكا تختار محمد صلاح نجمهم المفضل في كأس العالم

كوارث تنجم من وضع الموبايل بالشاحن أثناء النوم

المدرب الجديد يظهر في مران الأهلي

كارتيرون: الأهلي لا يقل عن ريال مدريد أو برشلونة.. صور

توفيق عكاشة يكشف من تقدم ضده بشكوى في شهادة الدكتوراه ..فيديو

حديث مثير بين هاني أبو ريدة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

مران السعودية الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا .. فيديو

فيديو

توفيق عكاشة: المواطن يتحمل أعباء كثيرة لكن معلش ..فيديو
توفيق عكاشة يكشف من تقدم ضده بشكوى في شهادة الدكتوراه ..فيديو
كأس العالم.. القناة الأولى تعلن رسميا جدول المباريات المذاعة.. فيديو
أحمد زاهر: ياسر جلال صاحب صاحبه وأي حد يتمنى يمثل معاه.. فيديو
توفيق عكاشة: دعم السلع حرام دينيا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟