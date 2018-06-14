المصريين الأحرار بالإسكندرية ينظم احتفالية لـ100 طفل يتيم ويوزع ملابس العيد

نظم حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، احتفالية لـ100 طفل يتيم بالمحافظة، وذلك تحت رعاية النائب طارق السيد، والمهندس مايكل نبيل أمين التنظيم، وبحضور منى كيرلس الأمين المساعد، ورضا سعد مسئول لجنة خدمة المواطنين بالحزب، وعدد من قيادات وكوادر ومسئولى اللجان المتنوعة بالحزب وعدد من المجتمع المدنى، وعدد من أعضاء الحزب.





وقالت منى كيرلس، الأمين المساعد لأمانة الحزب، إن الاحتفالية تهدف إلى تفعيل دور الحزب في دور التكافل الاجتماعى وبناء الدولة المصرية من خلال التعاون والمشاركة المجتمعية.





ووزع أعضاء الحزب ملابس العيد والهدايا على الأطفال مما ساهم فى إدخال البهجة والسرور على هؤلاء الأطفال.





فيما اختتم حزب المصريين الأحرار بأمانة بني سويف، فعاليات مسابقة «مواهب تجويد القرآن»، وشارك فيها ٤٥ متسابقًا تتراوح أعمارهم من ٧ سنوات وحتي ٢٠ سنة.





وذلك تحت رعاية وحضور الدكتورة منى عبد الله أمين الحزب ببني سويف، كما ضمت لجنة التحكيم بين المتسابقين الشيخ عادل حيدر رئيس المساجد بمديرية أوقاف بني سويف، والشيخ حسن محمد حسن إمام وخطيب مسجد القاضي، الشيخ علاء محمد نبيل مدرب صوتيات.





وأجريت المسابقة على ثلاثة مستويات، الاول بين حفظة القرآن كاملا، والثاني لحفظة نصف القرآن، والثالث حفظة ربع القرآن، تم الاختبار والتقييم في التجويد والقراءة السليمة .





وقالت مني عبد الله، إن الاختبار والتقييم أسفر عن الفائزين بالجوائز وحصل المتسابق مصطفى محمد حسين علي المركز الأول في التجويد حفظ القرآن كاملا، عبدالله سيد عبدالله المركز الثاني في التجويد حفظ نصف القرآن، ووئام الشريف محمد ناظم المركز الثالث في التجويد حفظ ربع القرآن.





وأضافت أمين الحزب ببني سويف، ان الامانة تجهز لإحتفالية تسليم الجوائز للفائزين و شهادات تقدير لجميع الطلبه المشاركين بالمسابقه تقدير لجهدهم وإلتزامهم ودعمهم للمزيد من التميز في تلك الموهبه.



