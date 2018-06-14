ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني يطالب بالتحقيق في اتهام المستشفيات الخيرية بتبديد أموال التبرعات

الخميس 14/يونيو/2018 - 04:00 ص
مستشفى 57 3 57
مستشفى "57 3 57"
معتز الخصوصى
تقدم أحمد يوسف إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وعضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى رئيس الحكومة، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والدكتور غادة والي، وزير التضامن، بشأن أموال التبرعات الخيرية التي تحصل عليها مستشفى "57 3 57"، ومستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، في ظل ما يتردد بقوة حول قيامهما بتبديد أموال التبرعات وصرفها في غير محلها.

وجاء في الطلب: "أن هناك تناقضًا كبيرًا ينتاب مسئولي هذه المستشفيات، ففي الوقت الذي يطلبون فيه من المواطنين التبرع بمبالغ مالية، يدشنون حملات إعلانية ضخمة تزدحم بها شاشات التلفاز طوال الـ 24 ساعة خلال شهر رمضان، وهي حملات إعلانية تتكلف ملايين الجنيهات يحصل عليها الفنانون، يتم دفعها من جيوب المتبرعين".

وأضاف "الدستور والقانون يلزم مثل هذه المستشفيات بتقديم كشف حساب إلى الجهات المعنية في الدولة حول حجم أموال التبرعات التي حصلت عليها، مع تحديد أوجه الإنفاق بدقة".

وتابع: "أن المواطنين الذين تبرعوا لهذه المستشفيات، تبرعوا من أجل المساعدة في علاج إخوانهم المرضى، لكنهم تفاجئوا أنهم لا يعرفون مصير أموالهم، وهل تذهب بالفعل لهؤلاء المرضى أم لصالح الفنانين المشاركين في هذه الحملات الإعلانية".

وطالب نائب الأقصر، رئيس الوزراء، بفتح تحقيقات موسعة لمعرفة مصير أموال هذه التبرعات، وتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الاتهامات المُثارة ضد هذه المستشفيات".

ترشيحاتنا

لاعبو منتخب مصر يشتكون من هذا الامر قبل مواجهة أوروجواي

ليندمان: لم أبتعد عن الأهلي منذ رحيلي.. وسعيد بعودتي مرة أخرى

الأمم المتحدة تصدم إسرائيل بقرار يدين القوة المفرطة ضد الفلسطينيين

ابراهيم سعيد يواسي المغرب برسالة مؤثرة

تعرف على حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد

تشجيع وخفة دم ..المصريون يدعمون المنتخب على هاشتاج روسيا 2018

خطة سعودية إماراتية من 5 نقاط لتخليص الحديدة من قبضة الحوثيين

أبو لـ صدى البلد: مصر ستصل لدور الـ8 في كأس العالم

شاهد.. رئيسة وزراء بريطانيا تفطر مع المسلمين بالحجاب في مسجد

توفيق عكاشة: دعم السلع حرام دينيا ..فيديو

السعودية: روسيا المنافس الأصعب في المجموعة

أحمد موسى يعرض جدول مباريات كأس العالم المذاعة على التليفزيون المصري.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

مران السعودية الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا .. فيديو

فيديو

بث مباشر مباراة السعودية وروسيا في كأس العالم.. يلا شوت
توفيق عكاشة يطالب بمحاكمة عبدالناصر والسادات ومبارك.. فيديو
توفيق عكاشة: المواطن يتحمل أعباء كثيرة لكن معلش ..فيديو
توفيق عكاشة يكشف من تقدم ضده بشكوى في شهادة الدكتوراه ..فيديو
كأس العالم.. القناة الأولى تعلن رسميا جدول المباريات المذاعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟