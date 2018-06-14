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الإسكان ومحافظة القاهرة يؤسسان شركة جديدة لإدارة المناطق العشوائية بعد تطويرها.. بدء التنفيذ بالعاصمة و40% منها يحتاج لتطوير وإعادة تخطيط

الخميس 14/يونيو/2018 - 06:02 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
صديق: إنشاء شركة لإدارة المناطق العشوائية تتبع محافظة القاهرة
تطوير العشوائيات: شركة إدارة المناطق المطورة تغطى العاصمة فقط وندرس تكرار التجربة بالمحافظات
مدبولى: الشركة تبدأ عملها فى مثلث ماسبيرو بعد انتهاء تطويره


أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه تم الاتفاق فى اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية -المكلف برئاسة مجلس الوزراء- مع المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة على إنشاء شركة جديدة تدير المناطق العشوائية الخطرة والغير آمنة بالمحافظة بعد استكمال خطط تطويرها على أن تتبع الشركة المحافظة.

وأوضح صديق فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن الشركة ستكون معنية بإدارة كافة المناطق المطورة بمحافظة القاهرة التى توجد بها أعلى نسبة للمناطق العشوئية الغير آمنة والغير مخططة بمصر وتصل لنحو 40% من كافة مناطق المحافظة الأعلى كثافة سكانية فى مصر.

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن الشركة ستقوم بإدارة وصيانة الأصول الجديدة التى سيتم تنفيذها بالمناطق الغير آمنة بشكل عام، حتى نضمن الحفاظ عليها ونضمن ألا تتحول بعد عدة سنوات لمناطق عشوائية مرة أخرى، وكذلك لنضمن الحفاظ على الأصول والمبانى التى كلفت الدولة عدة مليارات اقتطعتها من برامج أخرى لتحقيق حياة أفضل لسكان هذه المناطق.

وقال المهندس خالد صديق، إن فكرة إنشاء شركة لإدارة المناطق التى يتم تطويرها بعد الانتهاء منها سيتم تنفيذها بالتنسيق مع محافظة القاهرة وليس شرطا أن تعمم على باقى المحافظات.

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن فكرة إنشاء الشركة مرتبطة بحجم المناطق التى يتم تطويرها وعدد الوحدات، لأن محافظة القاهرة بها عدد ضخم من الوحدات المنفذة لخدمة سكان المناطق الغير آمنة والمهددة للحياة تقدر فى بعض المناطق بعدة آلاف وحدة، بينما بعض المحافظات لا تتجاوز الوحدات المنفذة لخدمة منطقة عشوائية بها 60 وحدة مثل بعض المناطق الجارى تنفيذها فى الإسكندرية.

وتابع صديق، أن فكرة إنشاء الشركة حال نجاحها ووجود داعى لتكرارها بمحافظات أخرى بها عدد كبير من المناطق العشوائية وبها وحدات كثيرة لخدمة سكان هذه المناطق سيتم اللجوء لها مرة أخرة، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من إنشاء شركة تدير المناطق العشوائية بعد تطويرها هو عمل الصيانة المستمرة للمرافق والحفاظ على شكل المناطق بعد تطويرها والحفاظ على الأصول التى تنفذها الدولة.

يذكر أن وزير الإسكان ومحافظ القاهرة قاما فى اجتماع مؤخرا، بالاتفاق على إنشاء شركة لإدارة كافة المشروعات الخاصة بإعادة تسكين سكان المناطق العشوائية غير الآمنة، والتي يتم تنفيذها بالمحافظة، بغرض إدارة هذه المشروعات والحفاظ عليها، وصيانتها وضمان استمراريتها.

وقال وزير الإسكان، خلال اجتماعه مع المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة وأعضاء لجنة تسيير أعمال ماسبيرو المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء (نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري - المدير التنفيذي للصندوق - رئيس حي بولاق – المستشارين القانونيين للمحافظة والصندوق – ممثلي محافظة القاهرة – ممثلي الصندوق)، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إعادة تخطيط منطقة "مثلث ماسبيرو"، أن الشركة الجديدة ستبدأ عملها بمنطقة مثلث ماسبيرو.

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