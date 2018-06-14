أحمد موسى: مصر داعم إقليمي لكأس العالم لأول مرة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لأول مرة تكون أحد الداعمين الإقليميين لكأس العالم، مشيرًا إلى أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، التقيا رئيس الاتحاد الدولي للفيفا.





وأضاف "موسى"، في برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه تم توقيع حملة باسم "مصر اكتشف واستثمر" والتي تنطلق مع انطلاق بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن أهرامات الجيزة أضيئت بشعار كأس العالم، بعد التوقيع على الاتفاقية مباشرة.



