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أحمد موسى: مصر داعم إقليمي لكأس العالم لأول مرة.. فيديو

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:39 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
عمرو ممدوح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لأول مرة تكون أحد الداعمين الإقليميين لكأس العالم، مشيرًا إلى أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، التقيا رئيس الاتحاد الدولي للفيفا.

وأضاف "موسى"، في برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه تم توقيع حملة باسم "مصر اكتشف واستثمر" والتي تنطلق مع انطلاق بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن أهرامات الجيزة أضيئت بشعار كأس العالم، بعد التوقيع على الاتفاقية مباشرة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن مصر هي أول دولة أفريقية تكون داعماً لكأس العالم، مشيرًا إلى أن وزارتي السياحة والاستثمار ستعملان على استغلال الحدث للترويج للاستثمار في مصر، والسياحة في مصر.

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