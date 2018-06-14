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رياضة

البرازيل تخوض تمرينها الأول بروسيا تحت أنظار 5 آلاف مشجع

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:58 ص
علم البرازيل
علم البرازيل
محمد رشاد
خاض منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، مرانه الأول على الأراضي الروسية، استعدادًا لبدء مشواره في نهائيات مونديال 2018 الذي ينطلق اليوم الخميس بلقاء البلد المضيف والسعودية.

واحتشد قرابة 5 آلاف مشجع في مدرجات ملعب "يوج سبورت ستاديوم" الواقع بالقرب من مقر إقامة المنتخب البرازيلي في منتجع سوتشي على البحر الأسود، من أجل مشاهدة نجوم "سيليساو" وعلى رأسهم نيمار.

وهتف الجمهور باسم نيمار الذي وصل مع رفاقه إلى روسيا في الساعات الأولى من صباح الإثنين، وهو في أتم الاستعداد للمشاركة في النسخة الـ21 من النهائيات بعد ما تعافى من كسر تعرض له في مشط القدم مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي، وأبعده عن الملاعب لثلاثة أشهر.

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