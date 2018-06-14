البرازيل تخوض تمرينها الأول بروسيا تحت أنظار 5 آلاف مشجع

خاض منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، مرانه الأول على الأراضي الروسية، استعدادًا لبدء مشواره في نهائيات مونديال 2018 الذي ينطلق اليوم الخميس بلقاء البلد المضيف والسعودية.





واحتشد قرابة 5 آلاف مشجع في مدرجات ملعب "يوج سبورت ستاديوم" الواقع بالقرب من مقر إقامة المنتخب البرازيلي في منتجع سوتشي على البحر الأسود، من أجل مشاهدة نجوم "سيليساو" وعلى رأسهم نيمار.



