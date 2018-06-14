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برلمان

"دفاع البرلمان": تقرير "جالوب" بأن مصر أكثر أمنا من بريطانيا وأمريكا يعبر عن الواقع

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:36 م
النائب يحيى كدوانى
النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إن إعلان مؤسسة جالوب الأمريكية لاستطلاعات الرأي أن مصر أكثر أمنا من بريطانيا وأمريكا هو تقرير يعبر عن الواقع فى مصر، بعد أن تمكننا بجهود القوات المسلحة والشرطة من إحكام السيطرة الأمنية على البلاد بعد الإنفلات الأمنى وحدوث جرائم يومية وفرض القانون على كل متجاوز، الأمر الذى أدى إلى تراجع معدلات الجريمة فى مصر.

وأكد كداونى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تأثير هذا التقرير سيكون له مردود إيجابى على السياحة لأنها كانت غائبة بسبب الأعمال الاجرامية التى كانت تحدث فى مصر بعد الثورة.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إلى أن مصر تمكنت من إعادة السيطرة على المناطق التى تتمركز فيها قوى الإرهاب فى سيناء، ولا زالت الحرب ضد الإرهاب مستمرة حتى استئصاله من كل جذوره.

وكانت أعلنت مؤسسة جالوب الأمريكية لاستطلاعات الرأي أن مصر تعد أكثر أمنا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفقا لنتائج استطلاع أجرته مؤخرا شارك فيه 148 ألف شخص في 142 دولة.

ووفقا لجالوب، صنفت مصر في قائمة الدول الأكثر أمانا في أفريقيا، خلال استطلاع أجرته شمل 135 دولة بشأن تطبيق القانون والثقة في الشرطة وتوفر السلامة في الليل ، واحتمالية التعرض لاعتداءات إجرامية خلال الـ 12 شهرا الماضية، وجاءت مصر في المرتبة 16، حيث حصلت على 88 من أصل 100 نقاط، ما جعلها على نفس مستوى دول مثل الدنمارك وسلوفينيا والصين، ويعد هذا تحسنا عن مركزها في 2016 عندما حصلت على 82 نقطة.

ولفتت جالوب إلى أن بريطانيا احتلت المرتبة الـ21 وصنفت أمريكا في المركز الـ35، فيما تصدرت سنغافورة قائمة الدول الأكثر أمانًا وجاءت فنزويلا في ذيل القائمة.

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