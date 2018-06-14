أول تعليق من نتنياهو على قرار الأمم المتحدة بإدانة جرائم إسرائيل في حق الفلسطينيين

استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تصويت الأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدين إسرائيل بسبب الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين في الأحداث الأخيرة، التي شهدها قطاع غزة وراح ضحيتها أعداد كبيرة من الفلسطينيين.



وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن نتنياهو أشاد، الأربعاء، بموقف مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قائلًا: "إسرائيل تقدر الدعم القوي من إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لإسرائيل في الأمم المتحدة وبيان السفيرة هالي الحازم اليوم".



وأقرت الجمعية القرار بأغلبية 120 صوتا مقابل ثمانية وامتناع 45 عن التصويت، وطلبت المنظمة الدولية من الأمين العام أنطونيو جوتيريش أن يوصي بوضع "آلية حماية دولية" للأراضي الفلسطينية المحتلة.



وطرحت الجزائر، وتركيا، وفلسطين مشروع القرار على الجمعية العامة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، حق النقض "الفيتو" لإفشال قرار مماثل تقدمت به الكويت في مجلس الأمن الدولي.