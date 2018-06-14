أحمد زاهر: دراما رمضان هذا العام قوية للغاية.. فيديو

قال الفنان أحمد زاهر إن دراما شهر رمضان اختلفت كثيرا هذا العام عن السنوات الماضية، لافتا إلى وجود عدد كبير من المسلسلات القوية.



وأكد زاهر خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن كل عام جديد يحدث تطور كبير في الدراما المقدمة خلال شهر رمضان.



وتحدث عن ظهوره كضيف شرف فى إحدى حلقات مسلسل رحيم قائلا:"الحمد لله المسلسل حقق نجاح كبير ومكسر الدنيا أنا حبيت اقدم شخصية يكون لها تأثير مش جاى اقدم دور شرف وأجامل صحابى وخلاص ومن البداية كتابة النص شدتنى وكنت متابع محمد سلامة المخرج اللى قدر يستحوذ على فريق العمل رغم إن أنا أول تجربة له".