تعديلات على المخطط العالمي لـ«مثلث ماسبيرو»

أعلن المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه جارٍ حاليًا عمل إعادة تخطيط لبعض مناطق مثلث ماسبيرو؛ تمهيدًا لبدء العمل فى تنفيذ المبانى خلال العام المالى المقبل 2018 - 2019.





وأوضح "صديق"، فى تصريحات لــــ"صدى البلد"، أن المخطط الذى تم تنفيذه بمسابقة عالمية فى السابق رغم جودته إلا أنه بحاجة لبعض التعديلات، لأنه تعامل مع المنطقة على كونها جزءًا واحدًا ولم يكن هناك عدد دقيق للأسر الراغبة بالرحيل أو البقاء، وحاليًا نجرى تعديلات وفقًا لعدد الأسر التي ترغب بالاستمرار بالمنطقة بعد التطوير، وكذا يتضمن التعديل اقتطاع بعض المساحات لصالح الشركات المالكة أراضي بالمنطقة والراغبة في الاحتفاظ بها واستخدامها فى إطار الخطط والأنشطة المتاحة بالمنطقة وفقًا لخطة الدولة للتطوير.





وكانت وزارة الإسكان نظمت مسابقة عالمية لإعادة تخطيط المنطقة فى 2015، واستقر التحكيم بالمسابقة الدولية لإعادة التخطيط والتصميم العمراني لمنطقة مثلث ماسبيرو، على حجب الجائزة الأولى، بينما حصل على الجائزة الثانية مكتب فوستر وشركاه الأمريكي، وحصل على الجائزة الثالثة كل من مكتب دار الهندسة مصر وباركينز وويل المصرى الأمريكى، ومكتب ستيفانوبيورى وشركاه الإيطالي.