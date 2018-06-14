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فريق شباب رسل الخير بأجا يزور مستشفى أورام المنصورة

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:36 ص
فريق شباب رسل الخير
فريق شباب رسل الخير بأجا يزور مستشفى أورام المنصورة
همت الحسينى
قام فريق شباب رسل الخير بأجا بزيارة قسم الأطفال بمستشفى الأورام بالمنصورة ووزعوا الهدايا والعيديات على الأطفال داخل المستشفى وسط حالة من السعادة بين الأطفال وذويهم .

فيما قام وفد من الفريق يضم كلا من وجدي الحلو ومحمد الشرخة بالإعلان عن حملة تبرعات عبر صفحته (سيتى أجا City Aga) لصالح مستشفى أجا حيث تم التبرع بـ 50 ملاية سرير قطن و4 مراوح لصالح مستشفى أجا المركزي وتم تركيبهم بالمستشفى بحضور عطيات سكرية رئيس مركز ومدينة أجا.

كما تم تجميع 175 شنطة عيد وتم توزيعها على الفقراء والمتعففين بقرى مركز أجا كما تم شراء ملابس جديد لـ 50 حالة من الأطفال لنطاق قرى المركز.
فريق شباب رسل الخير بأجا يزور مستشفى أورام المنصورة
فريق شباب رسل الخير بأجا يزور مستشفى أورام المنصورة
فريق شباب رسل الخير بأجا يزور مستشفى أورام المنصورة
فريق شباب رسل الخير بأجا يزور مستشفى أورام المنصورة
فريق شباب رسل الخير بأجا يزور مستشفى أورام المنصورة
فريق شباب رسل الخير بأجا يزور مستشفى أورام المنصورة
فريق شباب رسل الخير بأجا يزور مستشفى أورام المنصورة

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