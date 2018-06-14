فريق شباب رسل الخير بأجا يزور مستشفى أورام المنصورة

قام فريق شباب رسل الخير بأجا بزيارة قسم الأطفال بمستشفى الأورام بالمنصورة ووزعوا الهدايا والعيديات على الأطفال داخل المستشفى وسط حالة من السعادة بين الأطفال وذويهم .





فيما قام وفد من الفريق يضم كلا من وجدي الحلو ومحمد الشرخة بالإعلان عن حملة تبرعات عبر صفحته (سيتى أجا City Aga) لصالح مستشفى أجا حيث تم التبرع بـ 50 ملاية سرير قطن و4 مراوح لصالح مستشفى أجا المركزي وتم تركيبهم بالمستشفى بحضور عطيات سكرية رئيس مركز ومدينة أجا.



