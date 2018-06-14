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فن

أبو لـ صدى البلد: مصر ستصل لدور الـ8 في كأس العالم

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:54 ص
ابو
ابو
شروق إبراهيم
قال الفنان أبو إنه متحمس للغاية وعلى ثقة كبيرة بمنتخبنا الوطني الذي يخوض مشواره في مونديال كأس العالم في روسيا خلال ايام ، وذلك بالتزامن مع طرح أغنيته "اتفرعن".

وأضاف أبو في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إنه يتوقع تأهل منتخب مصر لدور الثمانية، لافتا إلى أنه من الصعب مغادرة كأس العالم في المراحل الاولى خاصة أن المنتخب لديه الكثير من نجوم كرة القدم في افريقيا ومؤخرا في العالم ومنهم محمد صلاح.

أغنية اتفرعن من كلمات و الحان أبو وتوزيع رامي سمير، كما قام بتصوير الكليب في عدد من المحافظات المصرية.

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