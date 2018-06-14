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عكاشة: مصر تصلح أخطاء اقتصادية انتهجتها الدولة منذ 64 سنة

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:41 ص
الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة
حازم عمرو
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الجميع فى مصر يشتكي من ارتفاع الأسعار، موضحا ان المشكلات الاقتصادية موجودة منذ سنوات طويلة ولم نجد لها حلا.

وأضاف عكاشة خلال برنامجه المذاع على فضائية « العاصمة »، أن مصر تصلح أخطاء اقتصادية انتهجتها الدولة منذ 64 سنة، والان تعمل على حلها بالقرارات الاخيرة.

وطلب عكاشة من أى مواطن لديه حل لهذه المشكلة ان يتقدم بها، وأكد أن قيمة الجنيه المصرى لم تصل إلى ربع جنيه ورقي.

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