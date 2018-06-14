أحمد زاهر: ياسر جلال صاحب صاحبه وأي حد يتمنى يمثل معاه.. فيديو

عبّر الفنان أحمد زاهر عن سعادته البالغة بنجاح ظهوره كضيف شرف فى إحدى حلقات مسلسل رحيم بطولة الفنان ياسر جلال قائلا: "الحمد لله أنا كنت كويس عشان مثلت مع فنانيين كبار زى ياسر جلال وصبرى فواز ونور".





وأكد "زاهر" خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن الفنان ياسر جلال نجم جميل وذو أخلاق وانسان رائع، قائلاً: "ياسر جلال صاحبه صاحبة وأى حد يتمنى فى الدنيا يتمنى يجامله ويطلع معاه ضيف شرف".



