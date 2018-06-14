اتهام بوسي شلبي بتقليد أحلام ..صور

نشرت الإعلامية بوسي شلبى صورا جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الأجتماعى"الأنستجرام".



أطلت بوسى بفستان د شيفون جمع بين اللون الأسود والأبيض، تميز بصيحة الأوف شولدر بالدوائر البيضاء ،وأكملت بقلادة فضى و نظارة مرصعة بالإكسسوارات وذات تصميم خالى من الزجاج .



ولكن تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة للفنانة أحلام وهي ترتدي نظارة مرصعة بالماس و بالتصميم الخالي من الزجاج ،وذلك أثناء ظهورها في إحدى حلقات م برنامج ذا فويس ،وهو نفس التصميم الذى أعتمدته بوسي ،وهو الأمر الذي جعل البعض يتهمها بتقليد أحلام..

