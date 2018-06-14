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اتهام بوسي شلبي بتقليد أحلام ..صور

الخميس 14/يونيو/2018 - 08:30 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
نشرت الإعلامية بوسي شلبى صورا جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الأجتماعى"الأنستجرام".

أطلت بوسى بفستان د شيفون جمع بين اللون الأسود والأبيض، تميز بصيحة الأوف شولدر بالدوائر البيضاء ،وأكملت بقلادة فضى و نظارة مرصعة بالإكسسوارات وذات تصميم خالى من الزجاج .

ولكن تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة للفنانة أحلام وهي ترتدي نظارة مرصعة بالماس و بالتصميم الخالي من الزجاج ،وذلك أثناء ظهورها في إحدى حلقات م برنامج ذا فويس ،وهو نفس التصميم الذى أعتمدته بوسي ،وهو الأمر الذي جعل البعض يتهمها بتقليد أحلام..
اتهام بوسي شلبي بتقليد أحلام ..صور
اتهام بوسي شلبي بتقليد أحلام ..صور
اتهام بوسي شلبي بتقليد أحلام ..صور

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