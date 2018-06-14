لجنة برلمانية ألمانية تجيز خطة لاستئجار طائرات إسرائيلية بدون طيار

قالت مصادر بلجنة الميزانية في البرلمان الألماني الأربعاء إن اللجنة وافقت على خطط الجيش لاستئجار طائرات مراقبة بدون طيار من طراز (هيرون-تي.بي) التي تصنعها إسرائيل في صفقة تقدر بنحو مليار يورو (1.18 مليار دولار).



ولاقت الخطة اعتراضات العام الماضي من الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط والمشارك في الائتلاف الحاكم الذي تقوده المستشارة أنجيلا ميركل. وكان الاعتراض بسبب إمكانية تسليح هذه الطائرات في المستقبل.



ويستخدم الجيش الألماني حاليا نموذجا مختلفا من طائرات هيرون لا يمكن تسليحها.



واتفق المحافظون بزعامة ميركل والحزب الديمقراطي الاشتراكي خلال مفاوضات تشكيل ائتلاف جديد في فبراير شباط على استئجار الطائرات بدون طيار التي تصنعها شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية حتى عام 2027، ولكن مع تأجيل اتخاذ قرار بشأن أي تسليح مستقبلي حتى يناقش البرلمان الأمر.



وتتضمن الخطط صفقتين منفصلتين، إحداهما مع إيرباص التي ستدير ​​برنامج الطائرات بدون طيار، والأخرى مع الحكومة الإسرائيلية لتغطية التدريب والبنية الأساسية والخدمات اللوجستية للطائرات التي ستتمركز في إسرائيل.



وبرنامج الاستئجار حل مؤقت حتى تصبح طائرة بدون طيار أوروبية جاهزة للاستخدام قرب عام 2025.