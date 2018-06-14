قانون الحجاب يمنع لاعبة من المشاركة ببطولة دولية في إيران

رفضت سوميا سوامينتان، لاعبة الشطرنج الهندية المشاركة بالبطولة الدولية للعبة في إيران بسبب اشتراط إيران ارتداءها للحجاب.



وبحسب ما ذكرته إذاعة "راديو فردا" الإيرانية، قالت سوميا إنها رفضت أن يتم إجبارها على ارتداء الحجاب، وإن هذا الإكراه هو انتهاك لحقوق الإنسان.



وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه وفقا لهذا الوضع، فإن الطريقة الوحيدة التي تستطيع من خلالها الحفاظ على حقوقها الإنسانية، هي الامتناع عن السفر إلى إيران.



وأضافت أن في عالم الرياضة، لا يوجد مكان لفرض التعاليم الدينية إجباريا.



وأشارت الإذاعة إلى أن اللاعبة الهندية البالغة من العمر 29 عاما، تحتل المرتبة الخامسة على الهند في تصنيف اللعبة، وكان تستعد للمشاركة في بطولة أبطال آسيا للشطرنج في بنجلاديش، وأعلنت رفضها للمشاركة في البطولة بعدما تقرر نقل فعالياتها إلى إيران.



كما لفتت إلى أن العديد من النشطاء الإيرانيين أعربوا عن إعجابهم بقرار اللاعبة.



الجدير بالذكر أن النظام الإيراني يجبر النساء على ارتداء الحجاب داخل إيران، وتصل عقوبة عدم ارتدائه أو ارتدائه بشكل غير منضبط إلى السجن لمدة تصل إلى شهرين، كما تم تغليظ تهمة التظاهر ضد القانون إلى الحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات.





