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برلمان

برلمانى: تقرير جالوب دليل على أن مصر دولة آمنة

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:58 ص
النائب محمد عبده
النائب محمد عبده ، عضو لجنة السياحة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن تقرير مؤسسة جالوب الأمريكية لاستطلاعات الرأي بشأن أن مصر أكثر أمنا من بريطانيا وأمريكا، يعد دليلا على أن مصر آمنة ولا خوف على السياحة وحياة السياح، وأن ما يجري من حوادث إرهابية متفرقة لا يجب أن تؤثر على السياحة فى مصر.

وأكد عبده فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن "مصر دولة آمنة أكثر من غيرها ، وخاصة أن الشعب المصري شعب مضياف مسالم ونرحب بالسياح"، مشيرا إلى أنه لا توجد أى خطورة على أى سائح فى ظل وجود حوادث فردية لا تؤثر على السياحة والسائحين.

وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إلى أن الإرهاب يضرب جميع دول العالم ومصر واحدة منها ، وهو موجود فى انجلترا واسكتلندا وويلز وفرنسا وكل دول أوروبا ، مؤكدا أن مصر تعانى مثل ما تعاني منه الدول الاخرى ، خاصه وأن الارهاب ليس له وطن.

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