ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشمام ؟

الخميس 14/يونيو/2018 - 06:18 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
يعتبر الشمام من الفاكهه الصيفية اللذيذة ،و يتميز بأحتوائه على العديد من العناصر الغذائية و الفيتامينات الضرورية للجسم .

قال الدكتور محسن النادى،استشارى الطب البديل،أن الشمام من الأطعمة الصحية و الخفيفة و المفيدة أيضا لصحة الأنسان وينصح بتناولها بأستمرار لأنها تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية التى تتمثل فى :

يحسن من نضارة الوجه والجسم.
يكافح الجفاف ومشكلاته.
يمد الجسم بالطاقة .
يساعد فى الشعور بالشبع و التخلص من الوزن الزائد ،نظرا لأحتوائه على القليل من السعرات الحرارية .
يقلل اضطرابات جهاز الهضم.
يهدئ الأعصاب.
يخفف من الإمساك.
يساعد على التخلص من الأملاح الزائدة .
يقلل من الإصابة بسرطان القولون.

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشمام ؟

توفيق عكاشة: المواطن يتحمل أعباء كثيرة لكن معلش ..فيديو

شاهد.. 400 طفل وفتيات يقدمون الخبز والملح الروسي في مران إنجلترا

تعرف على الدول العربية التي صوتت للمغرب في استضافة كأس العالم 2026.. فيديو

توفيق عكاشة: دعم السلع حرام دينيا ..فيديو

مصر والسعودية إيد واحدة.. هتافات الجماهير تشعل روسيا.. فيديو

سيجارة شيرين في نهار رمضان تحرق أسرتها.. والجيران يروون تفاصيل وفاة ربة الأسرة وابنتها.. صور

مشاهدة مباراة السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم .. بث مباشر

تعديلات على المخطط العالمي لـ«مثلث ماسبيرو»

إيران تعترف بتورطها في هجمات الـ 11 من سبتمبر

شاهد.. فيديو ترامب الذي أبهر كيم وأقنعه بالتخلي عن الأسلحة النووية

موجة من الانتقادات تضرب رفقاء نافاس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

مران السعودية الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا .. فيديو

فيديو

بث مباشر مباراة السعودية وروسيا في كأس العالم.. يلا شوت
توفيق عكاشة يطالب بمحاكمة عبدالناصر والسادات ومبارك.. فيديو
توفيق عكاشة: المواطن يتحمل أعباء كثيرة لكن معلش ..فيديو
توفيق عكاشة يكشف من تقدم ضده بشكوى في شهادة الدكتوراه ..فيديو
كأس العالم.. القناة الأولى تعلن رسميا جدول المباريات المذاعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟