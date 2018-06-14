ماذا يحدث للجسم عند تناول الشمام ؟
الخميس 14/يونيو/2018 - 06:18 ص
يعتبر الشمام من الفاكهه الصيفية اللذيذة ،و يتميز بأحتوائه على العديد من العناصر الغذائية و الفيتامينات الضرورية للجسم .
قال الدكتور محسن النادى،استشارى الطب البديل،أن الشمام من الأطعمة الصحية و الخفيفة و المفيدة أيضا لصحة الأنسان وينصح بتناولها بأستمرار لأنها تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية التى تتمثل فى :
يحسن من نضارة الوجه والجسم.
يكافح الجفاف ومشكلاته.
يمد الجسم بالطاقة .
يساعد فى الشعور بالشبع و التخلص من الوزن الزائد ،نظرا لأحتوائه على القليل من السعرات الحرارية .
يقلل اضطرابات جهاز الهضم.
يهدئ الأعصاب.
يخفف من الإمساك.
يساعد على التخلص من الأملاح الزائدة .
يقلل من الإصابة بسرطان القولون.