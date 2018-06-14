ماذا يحدث للجسم عند تناول الشمام ؟

يعتبر الشمام من الفاكهه الصيفية اللذيذة ،و يتميز بأحتوائه على العديد من العناصر الغذائية و الفيتامينات الضرورية للجسم .



قال الدكتور محسن النادى،استشارى الطب البديل،أن الشمام من الأطعمة الصحية و الخفيفة و المفيدة أيضا لصحة الأنسان وينصح بتناولها بأستمرار لأنها تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية التى تتمثل فى :



يحسن من نضارة الوجه والجسم.

يكافح الجفاف ومشكلاته.

يمد الجسم بالطاقة .

يساعد فى الشعور بالشبع و التخلص من الوزن الزائد ،نظرا لأحتوائه على القليل من السعرات الحرارية .

يقلل اضطرابات جهاز الهضم.

يهدئ الأعصاب.

يخفف من الإمساك.

يساعد على التخلص من الأملاح الزائدة .

يقلل من الإصابة بسرطان القولون.

