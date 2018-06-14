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رياضة

مدرب روسيا يمتدح محمد صلاح قبل افتتاح المونديال

الخميس 14/يونيو/2018 - 05:02 ص
محمد رشاد
امتدح ستانيستاف شيرشيسوف المدير الفني لمنتخب روسيا الأول لكرة القدم نجمنا المصري محمد صلاح جناح ليفربول كما تحدث عن منتخبي السعودية ومصر ومواجهتهما في المجموعة الأولى بكأس العالم.

وأجرت «قناة العربية» حوارا مطولا مع شيرشيسوف والذي تحدث فيه عن العديد من الأمور قائلا : " نحن نستضيف بطولة كأس العالم للمرة الأولى ومن أجل ذلك أنجزت الحكومة الكثير في مجال البنية التحتية والملاعب والفنادق والمطارات، لذا مهمتي هي تجهيز منتخب بلدنا ليستطيع المنافسة في النهائيات".

وأضاف "هدفنا الحصول على النتائج بالشكل الأفضل ونسير خطوة بخطوة لكن يجب أن نكون صريحين فنحن لسنا مرشحين للبطولة بسبب وجود منتخبات سبق لها إثبات ذاتها ، نريد أن نظهر بشكل جيد على أرضنا، هدفنا الول هو التأهل عن المجموعة ثم نرى ما يمكننا أن نحققه بعد ذلك".

وعن منتخب السعودية قال المدرب الروسي: "تابعنا منتخب السعودية جيدا منذ فترة لكن حينها كان مع مدرب آخر، الآن خوان أنطونيو بيتزي مدرب تشيلي السابق هو مدربهم وهناك تغييرات عديدة حدثت".

وواصل "لاحظنا تغير في طريقة اللعب وبالطبع هم يدرسوننا مثلما درسناهم، نحن نعرف أن عددا من اللاعبين السعوديين انتقلوا إلى الليجا كما نعرف أن حوالي 50 لاعبا مروا من تحت يد المدرب بيتزي ، شاهدنا المباريات الأخيرة لهم ونجمع عنهم المعلومات وهو ما يقومون به أيضا".

وردا على سؤال حول ما إذا كان منتخب روسيا سيعاني من الضغط الجماهيري.

رد شيرشيسوف متساءلا لمحاور قناة العربية: "هل أنتم من تريدون ذلك أم ماذا؟ هذه أول بطولة لنا على أرضنا والمباراة الأولى لا نعرف ماذا سيحدث ، السعودية دائما تلعب بحرية وبدون ضغوط، ونحن أيضا كذلك".


وتحدث شيرشيسوف عن محمد صلاح ومنتخب مصر قائلا: "عندما تسأل عن لاعب لابد أن نتحدث عنه، هو لاعب بارز ليس فقط على مستوى المنتخب بل أيضا على مستوى كل الفرق".

وأضاف "وهذا ليس من قبيل الصدفة فصلاح يسجل أهدافا كثيرة، ولاعب بهذا المستوى يجب أن نعيره الاهتمام في كل الأحوال، لكن نحن لا نلعب أمام لاعب واحد بل أمام فريق باكمله".

وحول ما إذا كانت روسيا تنافس مصر والسعودية على المقعد الثاني، وجد المدرب شيرشيسوف ردا ذكيا فقال: "هذه رابع مشاركاتي في كأس العالم، ثلاثة لي كلاعب ومرة واحدة كمدرب، ومن خبرتي ما هو على الورق لا يتطابق دائما في الواقع".

وقبل الختام وجه رسالة للجماهير المصرية والسعودية: "أريد أن تأتي الجماهير السعودية والمصرية إلى روسيا وتشجع منتخباتها وأنا واثق من أنكم لن تندموا على أي ثانية ستقضونها".

واختتم حول توقعه لنتيجة مباراته الأولى ضد السعودية: "لا أعتقد أنه علي أن أتوقع الأفضل بل يجب علي أن أقدم الأفضل".

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