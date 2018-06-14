برج الجوزاء.. التقلب المزاجي والفوضوية أبرز عيوبه.. ومجموعة من الأبراج لا تتوافق معه.. وتوقعات بزيادة مرتبات أصحابه في 2018

- تعرف على مميزات و عيوب برج الجوزاء

- كيف تتعامل مع فتاة هذا البرج

- توقعات صادمة لأصحاب هذا البرج فى 2018





يبدأ برج الجوزاء من 21 مايو ويستمر حتى 21 يونيو، فهو من الأبراج الهوائية التي لها طابع خاص ، ويتمتع بأسلوب وشخصية مختلفة عن غيرها من الأبراج ،وقد يرى البعض صعوبة فى التعامل مع أصحاب هذا البرج .





وكشف الفلكي الدكتور أحمد شاهين، عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين،عن أبرز الصفات و المميزات و العيوب التى يتمتع بها أصحاب برج الجوزاء ،حيث يتميز أصحاب هذا البرج بالتأقلم مع كل الظروف،اجتماعي ومنفتح ومرح ،يحب المعرفة وقادر على تبادل الأفكار،حنون و يتكيف مع أي وضع ،لن تشعر معه بالملل أبدا، كما يهوى الكتابة والاطلاع على كافة مجريات الأحداث.





وتتمثل عيوبه فى كونه عصبي، متقلب المزاج ،عديم التركيز، و فوضوي ، يجيد ابتكار الخدع والأكاذيب ويخلف الوعود، ويمل سريعًا ،كما أنه دائم القلق والتوتر وغير قادر على اتخاذ القرارات ببراعة.





وأوضح شاهين، بعض التوقعات الفلكية لأصحاب برج الجوزاء خلال هذا العام، وذلك على مختلف الأصعدة كالصحة والحياة المهنية والعاطفية أيضا، ومن أبرز التوقعات، تجنب الإجهاد وضغط العمل حيث يمكن أن يؤثر مباشرة على الصحة العقلية،سيلاحظ مولود الجوزاء هذا العام تدفق الموارد والأفكار والطاقة في الحياة، سيتخلص من عادته المفضلة بالتدخل فى شئون الآخرين،وبالإضافة إلى ذلك يواجه صعوبة عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن مشاعره إلى المقربين له ،كما أن هناك بعض العقبات في الحب والحياة الزوجية لأغلب مواليد الجوزاء و تغيير الوظيفة ،ومن المتوقع ارتفاع في الراتب في النصف الثاني من العام.





وأضاف شاهين إنه من الصعب فهم المرأة الجوزاء في شبابها المبكر، و يجب التعود على مزاجيتها المتبدلة كالغيوم ،ولكن كلما تقدم بها السن ازدادت نضجا وأصبح التعامل معها اكثر وضوحا،فإن الزوجه التى تتنتمى إلى هذا البرج ،تتميز بأنها امرأة جذابة ومتحدثة لبقة ،وتعقد صداقات بسهولة وببساطة، وهي شريكة حياة رائعة تذهب معك حيثما شئت، حتى لو كانت مباراة كرة قدم او مسابقة صيد،كما انها قادرة على ملاحظة ادق التفاصيل في اي موضوع يطرح امامها وتطرح حلولا منطقية لذا عليك الإستماع إلى نصائحها،ولكن كن دائما إلى جوارها حتى تذكرها بوجودك في حياتها، والإ سيزداد النكد داخل المنزل.



