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7 أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بتشنج الرقبة

الخميس 14/يونيو/2018 - 07:13 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
تشنج الرقبة من أبرز المشاكل الصحية التي تواجه الأشخاص الذين يستخدمون الكمبيوتر لفترات طويلة، فهو يسبب الشعور بألم حاد بشكل مفاجئ ، كما يؤثر تشنج الرقبة على القيام بالأعمال الروتينية بشكل طبيعي.

قال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، إن تشنج الرقبة يصاب بها العديد من الأشخاص نتيجة ممارسة ببعض العادات اليومية الخاطئة، وبالإضافة إلى ذلك فهناك أسباب عديدة وراء الإصابة بتشنج الرقبة أبرزها :

- الإنزلاق الغضروفي في الفقرات العنقيّة.
- اضطرابات في الغدة الدرقية .
- أورام العظام والالتهابات المفصلية.
- حدوث هشاشة في العظام.
- التواء الأربطة والعضلات وإصابة الأنسجة الرخوة.
- تضيق القناة الشوكيّة.
-خشونة الرقبة.

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