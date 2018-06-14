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رياضة

تحذير عاجل من السعودية لجماهير منتخب المملكة في روسيا

الخميس 14/يونيو/2018 - 01:24 ص
المنتخب السعودي
المنتخب السعودي
أحمد قاسم
حذرت سفارة المملكة العربية السعودية بروسيا جماهير المنتخب السعودي الموجودة في روسيا، مطالبة إياهم بالمحافظة على بطاقة الهجرة الصادرة من جوازات المطار عند الدخول، وذلك لصعوبة المغادرة من روسيا بدونها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان أصدرته السفارة، الأربعاء: "سفارة المملكة بروسيا تُهيب بأهمية المحافظة على بطاقة الهجرة (Immigration card) الصادرة من جوازات المطار عند الدخول، وذلك لصعوبة المغادرة من روسيا بدونها".

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب السعودي مشواره في المونديال بمواجهة البلد المستضيف، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة.

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